Разработчики Fall Guys рассказали, когда стоит творческий режим в игре ©

Забавная игра Fall Guys про "мармеладных" человечков и забеги на выбывание вышла в релиз еще в 2020 году. Получив восторженные отзывы от игроков и свою долю популярности, проект перешел на бесплатную модель распространение летом прошлого года приумножив свои достижения. Все это время разработчики поддерживали проект различными тематическими ивентами и контентами обновлениями, не затрагивая режимы. Но теперь авторы Fall Guys готовы расширить привычные правила и подарить игрокам полную свободу вместе с творческим режимом.

Разработчики из студии Mediatonic сообщили, когда стоит ждать творческий режим для Fall Guys со встроенным редактором уровней. Новый режим появится вместе с обновлением четвертого сезона — он будет доступен уже 10 мая.

Творческий режим пользователям настраивать карты, заполняя их препятствиями и различными предметами. Разработчики обещают реализовать полную свободу действия для игрока, благодаря продвинутому и удобному редактору уровней. Пользователи смогут свободно делиться своими картами, а режим обещают в дальнейшем развивать на основе полученных отзывов.