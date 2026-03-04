Состоялся релиз глобальной стратегии Fall of an Empire от 1 разработчика

3 марта 2026 года в магазине Steam состоялся выход новой глобальной стратегии под названием Fall of an Empire. Разработчиком и издателем проекта выступает студия JG Games, состоящая из 1 человека по имени Джо Гиббс. Игра предлагает пользователям взять на себя роль императора погибающей державы, вдохновленной Древним Римом. В отличие от классических стратегий, где главной целью является расширение территорий, здесь игрокам предстоит удерживать государство от краха, справляясь с восстаниями, набегами варваров и политическими интригами.

Проект сочетает элементы ролевой игры и симулятора. Важной особенностью Fall of an Empire является система динамических событий, которые генерируются локальной нейросетью. Размер опциональных моделей составляет 2, 4 или 8 гигабайт. Искусственный интеллект учитывает контекст происходящего, черты характера персонажей и состояние экономики для создания уникальных ситуаций. Экономическая модель включает 18 типов ресурсов, которые физически перемещаются по карте с помощью конвоев. Боевая система представляет собой гибрид стратегии в реальном времени и пошагового принятия решений.

Игроки хвалят глубокую задумку и атмосферу поздней античности, но отмечают наличие технических ошибок, вылетов и сложного интерфейса. Разработчик уже выпустил 1 патч и обещает активно поддерживать игру. Стоимость стратегии с учетом стартовой скидки в 15 процентов составляет 935 рублей, полная цена равна 1100 рублям. Акция продлится до 10 марта 2026 года. Игра переведена на 19 языков, включая русский.