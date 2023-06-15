Состоялся релиз атмосферного приключения Fall of Porcupine в стиле Night in the Woods

Атмосферная приключенческая игра, разработанная немецкой независимой студией BUNTSPECHT.GAMES стала доступна на ПК и всех вариантах консолей. Игра, напоминающая тепло принятую Night in the Woods, также получила релизный трейлер.
В Fall of Porcupine мы играем за Финли, недавно получившего диплом врача, который начал работать в больнице Святой Урсулы. Главный герой делает все, чтобы угодить своим пациентам, но ситуация осложняется, когда один из них бесследно исчезает.
- Игра характеризуется разнообразным геймплеем, сочетающим исследование мира, разговоры с персонажами, сбор предметов, преодоление различных аркадных испытаний и решение головоломок. Иногда у нас также есть возможность сразиться с другими персонажами.
- Fall of Porcupine позволяет вам определять ход сюжета с помощью принимаемых вами решений. Интересным элементом являются последовательности ухода за пациентами, которые представлены в виде мини-игр.
- Подобные мини-игры появляются и в другие моменты игрового процесса, иногда вводя элементы, типичные для драчунов, такие как полоски жизни или специальные удары.
- Fall of Porcupine может похвастаться приятной для глаз двухмерной графикой, радующей яркими красками.