Состоялся релиз атмосферного приключения Fall of Porcupine в стиле Night in the Woods ©

Атмосферная приключенческая игра, разработанная немецкой независимой студией BUNTSPECHT.GAMES стала доступна на ПК и всех вариантах консолей. Игра, напоминающая тепло принятую Night in the Woods, также получила релизный трейлер.

В Fall of Porcupine мы играем за Финли, недавно получившего диплом врача, который начал работать в больнице Святой Урсулы. Главный герой делает все, чтобы угодить своим пациентам, но ситуация осложняется, когда один из них бесследно исчезает.