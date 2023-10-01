Авторы криминального иммерсивного ретро-шутера в нуарном стиле Fallen Aces показали новые геймплейные кадры ©

Вчера вечером состоялось виртуальное мероприятие Realms Deep 2023, организованное в этом году для поклонников ретро-шутеров и других продуктов, отсылающих к олдскульным решениям. Одним из самых интересных моментов мероприятия стал показ новых кадров из Fallen Aces, многообещающего иммерсивного симулятора с гангстерским уклоном.

В рамках Realms Deep 2023 был представлен обширный геймплей проекта. Ролик длится девять минут и демонстрирует игровые сцены из начальных частей кампании. Мы можем увидеть исследование, бой и стелс. В соответствии с традициями жанра иммерсивных симуляторов, игра предложит большую свободу выбора методов выполнения заданий и высокоинтерактивные элементы окружения.

Авторы выбрали ретро-сеттинг, но выполнили его в ярко выраженном мультяшном стиле, что выгодно отличает игру от других продуктов подобного рода. Стоит отметить, что материал демонстрирует явный прогресс по сравнению с демоверсией, выпущенной несколько лет назад (которая до сих пор доступна в Steam). Улучшилось не только визуальное оформление, но и геймплей, особенно в части боя.

Напомним, что Fallen Aces выходит исключительно для ПК. Во время конференции Realms Deep 2023 создатели рассказали, что игра дебютирует в раннем доступе в первом квартале следующего года. На момент релиза будет доступна первая глава кампании.