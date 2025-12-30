Сигары и Томпсоны: второй эпизод Fallen Aces задержится, но обещает безумную погоню

Второй эпизод Fallen Aces не выйдет до конца 2025 года — это подтвердили разработчики в свежем обновлении Steam. Новость может разочаровать тех, кто ждал продолжения стильного нео-нуарного шутера уже в этом году, однако авторы компенсировали задержку порцией по-настоящему захватывающих подробностей и коротким тизером.

Если вы ещё не знакомы с Fallen Aces, это иммерсивный FPS в духе Dishonored, пропущенный через эстетику «Дика Трейси»: пульп-комиксы, гротескные бандиты и вариативная песочница для эффектных разборок. В раннем доступе пока доступен лишь первый эпизод, но он уже успел завоевать любовь поклонников жанра.

Тизер второго эпизода демонстрирует сцену, которая идеально передаёт амбиции проекта: автомобильную погоню от первого лица. Игрок курит сигару, поливает врагов огнём из пулемётов Томпсона и умудряется управлять машиной самым абсурдным способом — ногой на руле и другой на педали газа. Всё это выглядит одновременно смешно и невероятно круто, словно ожившая страница комикса.

Кроме того, разработчики показали новые локации, сюжетные комикс-вставки и представили Делию — полноценного NPC-компаньона, реагирующего на голосовые команды вроде «стой здесь» или «стреляй в этого парня». Такой уровень взаимодействия звучит многообещающе.

Да, ждать придётся дольше, но, учитывая традицию New Blood долго держать свои FPS в раннем доступе, Fallen Aces по-прежнему выглядит как один из самых ярких олдскульных шутеров последних лет — и надежда на мощный второй эпизод никуда не делась.