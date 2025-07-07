Сайд-скроллинговый beat'em up Fallen City Brawl выйдет на ПК в Steam и GOG в следующем месяце

Издатель eastasiasoft сегодня объявил, что сайд-скроллинговый beat’em up Fallen City Brawl выйдет на ПК в Steam и GOG 12 августа. В преддверии запуска был подготовлен новый трейлер, а обновлённая демоверсия теперь доступна в Steam.

Fallen City Brawl вдохновлена классикой аркад 80-х и 90-х годов. Благодаря нескольким игровым персонажам, интенсивным специальным атакам, заполняющим экран, мощным комбо и плавной пиксельной анимации Fallen City Brawl достаточно доступна для новичков жанра, а также привносит свежие и сложные концепции в бой, которые игроки уже похвалили в демоверсии. От городских улиц до метро и снежных полей, Fallen City Brawl предлагает игровую площадку для хаоса на своих 7 уникальных этапах.