Fallen Earth вернется на движке Unity, ждать придется до конца 2025 года

Уже давно известно, что пост-апо MMORPG 2009 года вернется. Fallen Earth объявила, что переходит на новый движок, так что фанатам придется подождать. Классическая версия игры уже доступна, а новая, как ожидается, предложит множество изменений и улучшений. Что еще мы знаем?

Fallen Earth переносится на движок Unity, но это трудоемкая задача. Поэтому команда наметила окончание переноса на четвертый квартал 2025 года. Теоретически, таким образом, Fallen Earth вернется не раньше следующего года. До сих пор команда была сосредоточена на бэкенде игры, а теперь приступила к визуальным вопросам. Планируется запустить тестовые серверы, чтобы проверить, работает ли MMORPG так, как ожидается.

Те, кто играет в классическую версию Fallen Earth, скорее всего, смогут перейти на серверы Unity, но пока неясно, возникнет ли у разработчиков соблазн провести некую чистку/вайп. Классическая Fallen Earth по-прежнему не будет монетизироваться, а Fallen Earth на Unity, скорее всего, будет доступна по модели free-to-play.