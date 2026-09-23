Двухмерная метроидвания Fallen Tear: The Ascension вышла из раннего доступа в Steam

Студия Winter Crew Studios и издательство CMD Studios выпустили полную версию 1.0 приключенческой метроидвании Fallen Tear: The Ascension в сервисе Steam. Игра находилась в раннем доступе на протяжении 6 месяцев. Финальный запуск планировался на неделю раньше, но создатели перенесли его с 16 на 23 сентября 2026 года из-за необходимости дополнительной технической полировки. Проект был успешно профинансирован 3002 вкладчиками на краудфандинговой платформе Kickstarter, после чего филиппинская команда на протяжении нескольких лет создавала сюжетную историю о мальчике Хире в фэнтезийном мире Раоа.

Хотя разработчики предусмотрели техническую возможность переноса файлов сохранений из раннего доступа в релизный билд, они настоятельно рекомендуют аудитории полностью стереть старый прогресс и начать прохождение заново. За время доработки авторы кардинально пересмотрели структуру вступительного акта, баланс заданий, экономику и кривую прокачки, сделав исследование локаций более нелинейным. Из-за несовместимости старых систем продолжение ранее начатой сессии может привести к сбоям скриптов и критическим ошибкам на поздних этапах кампании.

Особое внимание привлекает техническое состояние новинки, для исправления которого авторам пришлось в срочном порядке нанимать студию PH3 Games во главе с Питером Томаном, известным под ником Durante. На этапе тестирования двухмерная игра требовала более 18 ГБ оперативной памяти и свыше 13.3 ГБ видеопамяти, вследствие чего проект вообще не работал на портативной консоли Steam Deck. Команде оптимизаторов пришлось полностью переделывать систему потоковой подгрузки текстур, оптимизировать разрешение ассетов, перенастраивать сглаживание и ускорять переходы между зонами, что позволило сократить пиковую нагрузку на видеочип более чем на 50%.

Несмотря на вмешательство сторонних инженеров, официальные системные требования остаются неожиданно высокими для 2D-платформера с рисованной от руки анимацией. Проекту необходимо как минимум 16 ГБ оперативной памяти и 30 ГБ свободного места на накопителе. Минимальная конфигурация включает процессор Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200, а также видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon R7 370. На старте продаж стандартное издание оценено в 750 рублей, при этом до 7 октября 2026 года действует релизная скидка 10%, снижающая стоимость до 675 рублей.

По масштабу наполнения релизная версия значительно превосходит рамки стартового билда, предлагая порядка 35-40 часов на сюжетную линию и более 80 часов для полного закрытия всех активностей. Карта насчитывает свыше 20 взаимосвязанных регионов, 11 основных боссов и 19 необязательных противников. Центральным элементом механики выступает система из 22 спутников, каждый из которых обладает уникальными умениями для сражений и перемещения по миру. Игрокам также доступно расширенное древо боевых талантов, стихийные усиления и развитие личной базы в виде парящего Храма Ораса.

Спорным моментом для русскоязычных геймеров стало полное отсутствие локализации на русский язык в день релиза. В версии 1.0 представлена только английская озвучка, а текстовая часть переведена исключительно на английский и упрощенный китайский языки. Разработчики пообещали добавить перевод на русский язык вместе с десятком других локализаций в последующих обновлениях, однако точных сроков выхода языковых пакетов пока не назвали.

Выход игры на домашних консолях запланирован на 2 квартал 2027 года. Проект разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2, причем консольные версии получат физические издания на картриджах и дисках. В настоящее время разработчики сосредоточены на устранении остаточных багов ПК-версии и подготовке бесплатного контентного дополнения.