Состоялся релиз метроидвании Fallen Tear: The Ascension в раннем доступе

Студия Winter Crew Studios и издатель CMD Studios выпустили в ранний доступ Steam новую приключенческую 2D метроидванию под названием Fallen Tear: The Ascension.

Проект представляет собой сюжетное приключение с элементами классических японских ролевых игр. Главным героем выступает мальчик по имени Хира, которому предстоит бросить вызов богам в фэнтезийном мире Раоа. Важной механикой игрового процесса является система связей судьбы. Игроки могут найти 22 уникальных союзника, хотя в текущей версии доступно только 10 компаньонов. Эти персонажи помогают в бою и исследовании локаций, предоставляя новые навыки и пассивные бонусы.

В версии раннего доступа представлено около 35 процентов от финального контента. Игрокам открыты 10 крупных взаимосвязанных регионов для исследования. Для сражений доступно 6 основных боссов и 3 дополнительных. Разработчики заявляют, что прохождение текущего этапа займет от 15 до 20 часов в зависимости от стиля игры. Также реализована система прокачки, включающая 3 вознесения, 3 навыка охотника и 16 навыков мастерства.

Игроки высоко оценивают визуальный стиль, отмечая красивые нарисованные от руки анимации и детализированный дизайн окружения. Многие пользователи хвалят боевую систему за плавность и отзывчивость, а также выделяют интересную механику взаимодействия с компаньонами. Геймеры остались довольны музыкальным сопровождением и озвучкой персонажей. Среди недостатков покупатели чаще всего упоминают отсутствие субтитров в видеороликах, мелкие ошибки и проблемы с переводом на некоторые языки, однако аудитория сходится во мнении, что для стадии раннего доступа игра выглядит очень качественно.

Создатели планируют выпустить финальную версию игры в 4 квартале 2026 года. В полном релизе добавят еще 10 регионов, 5 сюжетных и 19 побочных боссов, а также 11 новых союзников. На данный момент игра не поддерживает русский язык. Стоимость проекта в Steam составляет 710 рублей, но до 31 марта 2026 года действует скидка 10 процентов, снижающая цену до 639 рублей. Разработчики отмечают, что после выхода полной версии стоимость игры увеличится.