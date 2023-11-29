Космическая стратегия Falling Frontier отложена до 2025 года

Hooded Horse вносит еще одну поправку в свой график релизов, объявляя, что долгожданная космическая RTS Falling Frontier от Stutter Fox Studios будет отложена до 2025 года.

Несмотря на то, что в этом году разработка космической стратегии шла полным ходом - от обновленной боевой механики до нового визуального образа, созданного новым сотрудником, - события, не зависящие от студии, привели к замедлению темпов работы в последние месяцы. Чтобы дать команде время на восстановление, реорганизацию и гарантировать, что у проекта будет достаточно времени для реализации своих амбиций, новое окно релиза Falling Frontier теперь перенесено на 2025 календарный год.

"Инди-разработка - невероятно сложная задача, особенно для небольших команд", - говорит генеральный директор Hooded Horse Тим Бендер. "Мы очень гордимся тем, чего Тодд и Stutter Fox Studios достигли на сегодняшний день, и полностью привержены Falling Frontier. Нам не терпится показать фанатам больше игры, но мы также хотим убедиться, что у нее есть время, необходимое для того, чтобы быть сделанной правильно".