Космическая стратегия Falling Frontier получила новый геймплейный трейлер

Stutter Fox Studios представили новый трейлер космической стратегии Falling Frontier. Вы увидите корабли в действии, детальную систему компонентов кораблей, различные колонии и многое другое.

Falling Frontier выйдет на ПК через Epic Games Store, GOG и Steam. Выход Falling Frontier был перенесен на 2025 год совсем недавно, но разработчик Stutter Fox Studios все еще хочет показать, как развивалась игра, и рассказать, чего мы можем ожидать, когда наконец-то возьмем ее в руки.

"Когда я приступал к созданию Falling Frontier, у меня было представление о том, как выглядит мир", - рассказал основатель Stutter Fox Тодд Д'Арси. "В нем была современная эстетика военно-морских кораблей, но при этом он был представлен в приземленном научно-фантастическом ключе. У меня также было направление того, как, по моим представлениям, игрок будет взаимодействовать с миром. Я всегда хотел, чтобы в игре было ощущение дополненного окружения, которое помогало бы понять, что игрок действительно является командиром оперативной группы в огромном боевом ландшафте".