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Falling Frontier 2025 г.
Стратегия, Инди, RTS, Космос, Научная фантастика
6.9 63 оценки

Космическая стратегия Falling Frontier получила новый геймплейный трейлер

butcher69
Новости

Stutter Fox Studios представили новый трейлер космической стратегии Falling Frontier. Вы увидите корабли в действии, детальную систему компонентов кораблей, различные колонии и многое другое.

Falling Frontier выйдет на ПК через Epic Games Store, GOG и Steam. Выход Falling Frontier был перенесен на 2025 год совсем недавно, но разработчик Stutter Fox Studios все еще хочет показать, как развивалась игра, и рассказать, чего мы можем ожидать, когда наконец-то возьмем ее в руки.

"Когда я приступал к созданию Falling Frontier, у меня было представление о том, как выглядит мир", - рассказал основатель Stutter Fox Тодд Д'Арси. "В нем была современная эстетика военно-морских кораблей, но при этом он был представлен в приземленном научно-фантастическом ключе. У меня также было направление того, как, по моим представлениям, игрок будет взаимодействовать с миром. Я всегда хотел, чтобы в игре было ощущение дополненного окружения, которое помогало бы понять, что игрок действительно является командиром оперативной группы в огромном боевом ландшафте".

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Azok OsKveRniTEJI

Задолбали они трейлерами кормить, игру хочу, изверги блин.

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WorkableJancsi

Ждём, верим, надеемся, что её хоть когда-нибудь да выпустят

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