Космическую стратегию в реальном времени Falling Frontier добавили в 600 000 списков желаний

Долгожданная предстоящая космическая стратегия в реальном времени Falling Frontier добавили в большее коичество списков желаний в Steam, чем такие блокбастеры ААА-класса, как Black Ops 6 и Avowed.

По словам издателя Hooded Horse, Falling Frontier уже собрала более 600 000 списков желаний, что действительно впечатляет. Беглый взгляд на официальные рейтинги Steam показывает, что сейчас она занимает 35-е место среди самых желаемых игр на платформе, опережая такие игры, как Avowed и Call of Duty Black Ops 6.