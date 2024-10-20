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Falling Frontier 2025 г.
Стратегия, Инди, RTS, Космос, Научная фантастика
7 69 оценок

Космическую стратегию в реальном времени Falling Frontier добавили в 600 000 списков желаний

monk70
Новости

Долгожданная предстоящая космическая стратегия в реальном времени Falling Frontier добавили в большее коичество списков желаний в Steam, чем такие блокбастеры ААА-класса, как Black Ops 6 и Avowed.

По словам издателя Hooded Horse, Falling Frontier уже собрала более 600 000 списков желаний, что действительно впечатляет. Беглый взгляд на официальные рейтинги Steam показывает, что сейчас она занимает 35-е место среди самых желаемых игр на платформе, опережая такие игры, как Avowed и Call of Duty Black Ops 6.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Лея Морозова

Falling Frontier набирает обороты!

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Victor Dukoff

Ну так корабли выглядят как будто их официально лицензировали из сериала Expanse.

Плюс еще по ранним футажам было видно честные инерцию движения и крайне редкий для стратегий дружеский огонь.

0
Evialroot

Надеюсь, игру пилят не на Unreal Engine 5.0 😏

0
Пользователь ВКонтакте

Авовед блохбастер? // Александр Ковалёв

-1
Генерал Анатолий

А онлайн игры будет 6 тысяч - знаем мы эти списки желаемого, где The Day Before всех опережала. Я просто не могу поверить что на страницу этой игры мало того что зашло 600 тысяч человек, так еще и кликнуло "добавить в желаемое"

-1