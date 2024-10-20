Космическую стратегию в реальном времени Falling Frontier добавили в 600 000 списков желаний

Долгожданная предстоящая космическая стратегия в реальном времени Falling Frontier добавили в большее коичество списков желаний в Steam, чем такие блокбастеры ААА-класса, как Black Ops 6 и Avowed.
По словам издателя Hooded Horse, Falling Frontier уже собрала более 600 000 списков желаний, что действительно впечатляет. Беглый взгляд на официальные рейтинги Steam показывает, что сейчас она занимает 35-е место среди самых желаемых игр на платформе, опережая такие игры, как Avowed и Call of Duty Black Ops 6.
Falling Frontier набирает обороты!
Ну так корабли выглядят как будто их официально лицензировали из сериала Expanse.
Плюс еще по ранним футажам было видно честные инерцию движения и крайне редкий для стратегий дружеский огонь.
Надеюсь, игру пилят не на Unreal Engine 5.0 😏
Авовед блохбастер? // Александр Ковалёв
А онлайн игры будет 6 тысяч - знаем мы эти списки желаемого, где The Day Before всех опережала. Я просто не могу поверить что на страницу этой игры мало того что зашло 600 тысяч человек, так еще и кликнуло "добавить в желаемое"