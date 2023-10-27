26 лет спустя создатель Fallout разрешает самый большой спор по игре: кто и почему сбросил первую ядерную бомбу?

Тим Кейн, один из создателей оригинальной ролевой игры Fallout, внёс свою лепту в вечный спор о начале вселенского ядерного апокалипсиса, раз и навсегда подтвердив, кто именно сбросил первую ядерную бомбу. Многие были правы: это был Китай.

"Причина, по которой мы получили ядерную бомбу, такова: биооружие было запрещено, и каким-то образом Китай узнал, что мы занимаемся ВРЭ", - объяснил Кейн в недавнем интервью. Они сказали: "Вы должны это прекратить". И мы сказали: "Хорошо". И все, что мы сделали, это передвинули его. Все, что мы сделали, это переместили его".

Говоря от имени многих любителей истории Fallout, интервьюер сказал, что то, что он сейчас сказал, "просто потрясает воображение".



"Правда?" отвечает Кейн. "Люди не знают?"



"На самом деле люди спорят о том, кто выстрелил первым".



"О, они спорят?"



"Что-то вроде "Гридо" и "Хан Соло".



"Ну, тогда я не знаю", - говорит Кеин, по-видимо, не желая портить тайну. "Кто знает? Возможно, это была какая-то страна-изгой".

ВРЭ, для тех, кто не знает или просто забыл некоторые детали Fallout, - это вирус, изменяющий ДНК, разработанный американским военным подрядчиком Вест-Тек. Именно он является причиной появления супермутантов, а также гулей, когтей смерти и других существ.

Ответ Кейна, который согласуется с некоторыми давними теориями, в значительной степени основанными на внутриигровой экспозиции Fallout 2 и Fallout: New Vegas, был получен в ходе обсуждения взаимоотношений между США и Канадой во вселенной Fallout. Канада аннексирована США в качестве эскалации оборонного соглашения, заключенного якобы для защиты ресурсов страны от китайских войск, и в конечном итоге ассимилирована с США, которые вскоре будут разбомблены.



Эксперименты с ВРЭ на людях - тонко завуалированная попытка создать улучшенных суперсолдат - начались примерно в 2070-х годах, как раз в то время, когда независимость Канады была полностью ликвидирована. Именно эти исследования, а не то, что ВРЭ является ответвлением от Проекта «Вирион-Иммунитет» - первоначальной попытки вылечить Новую Чуму, из-за которой США ввели национальный карантин в 2050-х годах, - привели к китайской ядерной атаке, о которой говорит Кейн.

История Fallout довольно глубока, но объяснение Кейна довольно простое: Америка спрятала биооружие, Китай узнал об этом на фоне существующей геополитической напряженности, и бам. Для одних фанатов это не станет сюрпризом, а для тех, кто придерживается других теорий о начале войны, это, несомненно, окажется проблемой.