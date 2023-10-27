26 лет спустя создатель Fallout разрешает самый большой спор по игре: кто и почему сбросил первую ядерную бомбу?

Тим Кейн, один из создателей оригинальной ролевой игры Fallout, внёс свою лепту в вечный спор о начале вселенского ядерного апокалипсиса, раз и навсегда подтвердив, кто именно сбросил первую ядерную бомбу. Многие были правы: это был Китай.
"Причина, по которой мы получили ядерную бомбу, такова: биооружие было запрещено, и каким-то образом Китай узнал, что мы занимаемся ВРЭ", - объяснил Кейн в недавнем интервью. Они сказали: "Вы должны это прекратить". И мы сказали: "Хорошо". И все, что мы сделали, это передвинули его. Все, что мы сделали, это переместили его".
Говоря от имени многих любителей истории Fallout, интервьюер сказал, что то, что он сейчас сказал, "просто потрясает воображение".
"Правда?" отвечает Кейн. "Люди не знают?"
"На самом деле люди спорят о том, кто выстрелил первым".
"О, они спорят?"
"Что-то вроде "Гридо" и "Хан Соло".
"Ну, тогда я не знаю", - говорит Кеин, по-видимо, не желая портить тайну. "Кто знает? Возможно, это была какая-то страна-изгой".
ВРЭ, для тех, кто не знает или просто забыл некоторые детали Fallout, - это вирус, изменяющий ДНК, разработанный американским военным подрядчиком Вест-Тек. Именно он является причиной появления супермутантов, а также гулей, когтей смерти и других существ.
Ответ Кейна, который согласуется с некоторыми давними теориями, в значительной степени основанными на внутриигровой экспозиции Fallout 2 и Fallout: New Vegas, был получен в ходе обсуждения взаимоотношений между США и Канадой во вселенной Fallout. Канада аннексирована США в качестве эскалации оборонного соглашения, заключенного якобы для защиты ресурсов страны от китайских войск, и в конечном итоге ассимилирована с США, которые вскоре будут разбомблены.
Эксперименты с ВРЭ на людях - тонко завуалированная попытка создать улучшенных суперсолдат - начались примерно в 2070-х годах, как раз в то время, когда независимость Канады была полностью ликвидирована. Именно эти исследования, а не то, что ВРЭ является ответвлением от Проекта «Вирион-Иммунитет» - первоначальной попытки вылечить Новую Чуму, из-за которой США ввели национальный карантин в 2050-х годах, - привели к китайской ядерной атаке, о которой говорит Кейн.
История Fallout довольно глубока, но объяснение Кейна довольно простое: Америка спрятала биооружие, Китай узнал об этом на фоне существующей геополитической напряженности, и бам. Для одних фанатов это не станет сюрпризом, а для тех, кто придерживается других теорий о начале войны, это, несомненно, окажется проблемой.
надеюсь этот сюжет в реале не повторится ))) а то последние события в мире располагают
Во-во.
На всякий случай, начинайте уже качать свои главные умения:))
Если и наступит, то явно не в ближайшее время, скорее дети наши или внуки застанут подобную херь, но кто знает чем будущее нам уготована)
Тоже надеюсь на это. Тем более, больше всего, как всегда, страдать простой народ будет, т.е. мы с вами.
Те, кто над народами глумился понастроят себе бункеров с обслугой и Бобс ёр анкл, также будут пировать, кайфовать и шиковать, как будто ничего и не произошло.
Пусть лучше расскажет зачем пупсень и вупсень обманывают лунтика
Потому что Лунтик слишком
Слишком что??? Интрига зачем такая???
У меня на мобильной версии Пегач комменты режет
Потому что он слишком д.о.в.е.р.ч.и.в.ы.й.
Не ожидал увидеть в комментав развязку сюжета интересней, чем разговоры о фолыче xD
По моему самый большой спор это, имеют ли право третья и четвертая части называться фалаутами или это просто фантазии по мотивам...
Фолыч закончился на второй части. После последовали симуляторы бомжа и скучного мира👎 А ещё эту подделку некоторые уникумы сравнивают с божественным Бальдуром 3🤦♂️
У тебя крыша протекла из-за балдура?
С точки зрения геймплея, 3 часть ещё в целом, можно считать удачной, если говорить о переходе с изометрии на игру с видом от 3-го лица. А вот Нью-Вегас, 4 и всё, что вышло после, это уже полностью не Фоллаут. Ни в одном плане.
Ты даже не представляешь на сколько сильно New Vegas основан на диз доках оригинальной третьей части от Black Island, можно сказать NV это и есть каноническая третья часть, или самое близкое к ней что мы получили, и FNV будет интереснее не только третьей, и четвертой части.
А у тебя из-за симулятора бомжа?
Меня во всех этих кул-стори про всемирный ядерный армагеддец больше всего забавляет то, что он назван всемирным. Никогда не понимал, почему обмен ядерными ударами между двумя странами должен привести к падению цивилизации на всей планете.
Да, цивилизации Китая и США такого удара не выдержат. Да, их сателлиты, несомненно, тоже огребут. Да, по планете пронесутся мощные ядерные осадки, ненадолго изменится климат. Да, это заставит прочие страны перейти в режим экономии, населению, возможно, придется поголодать. Но это не приведет к главному - глобальному падению цивилизации.
Это еще почему? Во-первых как правильно сказано, пуски ракет зафиксируют все. Но вот конечная цель сразу не до конца будет понятна. После теоретического пуска Китая, в ответ выстрелит сразу все члены НАТО, т.е. втянется Европа и Япония. После ответа НАТО автоматически втянется РФ и Северная Корея, потому что часть от натовских ракет гарантированно достанется и им.Не говоря о том, что если проводить параллели с реальностью в мире крупные государства редко "сами", обычно есть масса "блоков" и "союзов".
Да и последствия у вас как-то "просто" описаны.
У вас гарантированно нарушена коммуникация и электроснабжение за исключением недолгого времени работы генераторов. У вас невероятно зараженная поверхность. У вас не работают магазины, а с учетом ядерной зимы - минимум первые года даже мизерных посевов не будет - опять же, даже при удаче (а без солнечного света или при низких температурах не вырастет ничего) больше чем на себя фермеры не вырастят, возить это по городам будет некому. В отдаленных фермерских поселках вопрос голода может и не будет стоять, они и так на самообеспечении. В любом же крупном городе максимум через месяц голод станет привычным явлением и никакая "экономия" не поможет. В отличии от фильмов и игр, без электричества большинство продуктов быстро пропадет, часть будет тут же разграблена паникующим населением, а пополнять все это кто будет? В городах быстро начнется хаос. Потом начнутся холода и все усугубится...
Такой вопрос надо изучать не по играм. Материалов по этому делу много. Очень грамотно ядерный апокалипсис описывали учёные СССР, так как они не были подвержены стремлению его как-то приукрасить и получить "жареные" новости. Если очень сжато. Пока ракеты-носители будут находиться в воздухе, никто из других ядерных держав не будет знать куда они нацелены. Можно предполагать, но в таком деле предположения неприемлемы. Поэтому, все государства, обладающие ядерным оружием произведут ответный запуск, только не с целью возмездия (кому оно в тот момент уже будет нужно?), а для подавления всех возможных оставшихся средств запуска, а также для уничтожения центров принятия решений. Если ударами обменяются лишь пара стран, то они сразу поставят себя в подчинённое положение, относительно оставшихся ядерных держав, а этого никто допускать не собирается. Все всё понимают, поэтому стрелять будут все о во всех. Ядерного оружия накоплено столько, что само существование Земли как планеты находится под угрозой. В общем, не будет нескольких локальных бабахов, песдес настанет всем. И Fallout описывает пост ядерную ситуацию ужи слишком радужно. Не будет такого.
Все то, что вы тут написали, кроме ядерных ударов, человечество переживало и не раз. Никакие чудовищные похолодания, неурожаи, массовый голод, всемирные пандемии чумы не привели к гибели цивилизации. Даже если они шли практически одновременно. Притом что в цивилизация былых времен и цивилизация современная - мягко говоря, две большие разницы.
NATO к 2077 году уже не функционировала как нормальная организация. Это был скорее клуб по интересам, который в оригинальных фаллаутах даже не упоминался.
РФ в сеттинге фаллаута никогда не существовала, а СССР был нейтральным по отношении к США.
Даже если все ядерные державы разом опустошат все свои арсеналы, к гибели всего живого это точно не приведет. Ядерная зима - давно опровергнутый миф.
Ученые XIX века тоже очень грамотно описывали грядущие войны, однако же... Как бы грамотно ученые СССР ни описывали ядерную войну, с тех пор прошло уже более 30 лет. Читайте современные исследования, а труды былых эпох пусть останутся на полках.
Хрень же. Вы так рассуждаете, будто все страны на Земле имеют свое ядерное оружие. Какому клоуну прийдет в голову вместо реального врага скидывать бомбы/ракеты на нейтральную Африку/Латинскую Америку? Абсолютно нереалистично.
Давно опровергнутый миф. Даже если все существующие ядерные арсеналы будут разом скинуты во все стороны (что бред), люди как вид от этого не вымрут. Уцелеют даже многие города.
1. ядерные удары - не мелочь. Даже полигоны испытаний до сих пор не могут полностью восстановиться. Посмотрите на следы после испытаний и аварий - а это мелочь по сравнению с полномасштабной атакой.
2. какое человечество? Человечество давно избаловано цивилизацией. И да, голод вычищал общества не раз, но даже тогда сама жизнь была сложнее, а люди - жизнеспособнее. Тогда не существовало людей, которые думают, что продукты "рождаются" на фабриках или вообще в магазинах, сейчас они есть.
Всего живого - нет. Как минимум останутся вороны, тараканы и одуванчики, с их крайней приспосабливаемостью. А на деле и масса других животных и растений. А вот выживание человечества - далеко не факт. Тем более вы вероятно как-то скромно эти арсеналы оцениваете.
кто платит тот и заказывает историю, конечно у них по сюжету первым начал кто-то другой, а то что они начиная с конца 40-х прошлого столетия постоянно моделируют третью мировую, это так, хобби.
Большие молодцы что моделируют. Дольше проживут
Лол, я прекрасно помню что в тройке все было разжевано 100500 раз, что Китай начал бучу. О чем спорят эти поехавшие уже 15 лет? Как тут не вспомнить Задоронова с его "тупые американцы"?
Разве? Я помню, сюжетка закончилась тем, что американский ИИ обрел самосознание и пришел к выводу, что всё население Земли - это зло и его надо уничтожить. Скопировал себя на спутник и послал китайцам сигнал о том, что американцы якобы уже запустили ракету и она уже летит в Китай, на что Китай и ответил своей настоящей ракетой. Но ИИ просчитался и цивилизация погибла не полностью.
Неважно что и как, Китай шарахнул первым и это факт, четко показанный в тройке. Надо быть умственно отсталым дауном, чтобы обсуждать эту тему когда и так все сказано.
Кто и почему
Кто? - Китайские военые
Почему? - По небу
Мда, более бреда я не читал... В первоисточнике, в том же фолыче4 в терминалах лаборатории по квесту Верджила, + по запискам Лебедя найденные в Легсингтоне, ясно дается понять, что ВРЭ был создан исключительно ради создания супер солдат! Так появились только супермуты. ВРЭ ни каким боком не влиет на появление гулей, когтей смерти и тд. Только в Фолыче2 и частично в NV появлялись ещё один вид мутантов, которые были созданы с помощью ВРЭ это Кентавры. Все остальные мутанты и гули это влияние радиации.
Ща бы за первоисточник считать Фол 4, в котором Джет - это довоенная разработка. Когти смерти тоже были выведены искусственно, использовались разные ДНК, хамелеона и еще какие-то, я точно не помню, надо смотреть в библии фоллаут, или еще на какой вики, но это тоже был проект по созданию суперсолдат. Гули, да, тут согласен, они появились в результате воздействия радиации.
Так я ничего и не говорил про то, что лор фол4 является последней инстанцией. Я сказал лишь то, что ВРЭ никак не влиял на появление мутантов помимо супермутов и ничего более я не говорил. По тем данным, которые можно найти в самой игре, можно проследить всё, что ВРЭ имеет чисто военное применение по созданию суперсолдат, записки Лебедя прослеживают эту линию от имени самого Лебедя, до его преображения и деградации в мутанта. А когти смерти да, это тоже проект по выводу существ для боевых действий. Просто писать бред про ВРЭ причастен к этому это кринж максимальной ступени маразма.
Не поставлен. Хоть и звучит логично, но Кейн не работает над официальным лором
кто о чем, а пидары о странах изгоях
Щас какое-то село будет говорить о пидарах.страны- изгои по определению. В стране-изгое создать такую игру как Фаллаут невозможно
Теперь-то понятно, почему в игре Fallout коммунистические реликвии встречаются гораздо реже, чем упоминания про американский путь. Разрабы не захотели сильно акцентировать внимание на истинном виновнике.
там был сюжет ? любопытно ...
Сники Пит! И ты здесь! Дарова, дружище!))
Здарова )
хмм, амеры разрабатывают биооружие и всякие вирусы, назят на китай и россию. игра-то пророческая.