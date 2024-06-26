Автор первых Fallout вернется к новой главе только в том случае, если сможет сделать что-то новое

Тим Кейн, один из авторов оригинальной Fallout, высказался о возможности вернуться к работе над серией, если его об этом попросят, объяснив, что единственное, что его мотивировало бы, - это возможность сделать что-то новое.

Кейн рассказал об этом на своем YouTube-канале, где он публикует интересные видео, дающие много информации о мире игрового дизайна и его прошлых работах. Иногда он даже отвечает фанатам. В ролике, посвященном его возможному участию в новом Fallout - практически самом часто задаваемом ему вопросе, - он объяснил, что многое будет зависеть от специфики любого предложения, которое ему поступит. В частности, он хотел бы, чтобы ему предложили сделать что-то, чего он еще не делал в своей карьере.

Отметив в начале видео, что желание новых задач часто было залогом его интереса к различным проектам, над которыми он работал с самого начала своей карьеры, вплоть до того, что ему было неинтересно работать над Fallout 2, потому что это было лишь прямое продолжение, Кейн заявил, что это было бы самым важным, что он искал бы в любом новом проекте Fallout.

"И если у вас нет ответа на этот вопрос, если вам приходится говорить "Ну, я не знаю, мы могли бы добавить новый перк", то я, вероятно, не буду заинтересован".

"В последние несколько лет, во времена пандемии, ко мне обращались люди, которые хотели, чтобы я стал геймдиректором для них, с деньгами в руках, но в предложении не было абсолютно ничего нового," - говорит он. - "Они пытались убедить меня: 'Разве ты не хочешь создать новую интеллектуальную собственность?', 'Разве ты не хочешь снова стать геймдиректором?', и я не знал, что ответить, кроме как 'Я уже был там, я уже делал это, ничего нового вы не предлагаете'"