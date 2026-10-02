Автор вирусной ИИ-игры Fallout: New York получил от Bethesda досудебную претензию

В конце сентября, «ИИ-энтузиаст» под ником CHRIS FIRST опубликовал видео Fallout: New York — игры, созданной Claude Opus 5.5 и доступной для игры в браузере. В неё входили квесты, спутники, диалоговые деревья, культовая боевая система V.A.T.S. из Fallout и даже работающий Пип-Бой.

А уже в начале октября, CHRIS FIRST опубликовал изображение официального документа от ZeniMax Media (материнской компании Bethesda). В письме указывается на нарушение прав на товарный знак, а также на использование защищённых авторским правом материалов. Это не просто просьба прекратить — в документе содержится предупреждение о возможных юридических последствиях в случае невыполнения требований.

Видео с Fallout: New York, набравшее 3,5 миллиона просмотров, вызвало споры о том, правильно ли CHRIS FIRST использовал ИИ: одни называли игру «ИИ-шлаком», другие были впечатлены геймплеем. Как и следовало ожидать, многие в ответ на видео предсказывали, что Bethesda в конце концов вмешается, хотя CHRIS FIRST, казалось, был несколько наивен в этой ситуации:

«Это всё бесплатно, и я ничего не заработаю на этом. Надеюсь, они не попросят меня удалить её. Я очень люблю Fallout и это просто забавная технодемка».

Неизбежное произошло. На претензию Bethesda CHRIS FIRST ответил с вызовом:

Эй, BethesdaStudios, может вместо этого вы сделаете игру Fallout, чтобы мне не приходилось делать это за вас? Извините все, кому понравилась игра! Но вмешались "большие ребята" и веселье закончилось».

Никого особо не удивили действия Bethesda. Многие окрестили Fallout: New York отстоем, кражей, ИИ-мусором и предложили CHRIS FIRST создать оригинальную игру, вместо копирования.

Пока дебаты об ИИ-играх не утихают, издатели видеоигр будут отчаянно пытаться держать свои франшизы на коротком поводке. ИИ делает значительно быстрее то, что традиционно было длительным кропотливым процессом разработки и рекомпиляции. Это заставляет задуматься о будущем разработки видеоигр. Зачем покупать Switch 2, если можно заставить ИИ сгенерировать клон одного из эксклюзивов Nintendo? Впрочем, многие отмечают, что ИИ-игры не демонстрируют никакой креативности и не предлагают новых идей — вместо этого они берут существующие популярные игры и либо смешивают их вместе, либо просто повторяют то, что уже итак было.

Bethesda работает над рядом официальных игр Fallout, включая Fallout 5, ремастеры Fallout 3 и New Vegas. Также мы ждем спин-офф от разработчика Fallout: New Vegas — студии Obsidian Entertainment. Но пока, ни у одной из них нет окна релиза.