Для настольной ролевой игры Fallout вышла книга про военную базу Марипоза из Fallout и Fallout 2

Для настольной ролевой игры Fallout: The Roleplaying Game (также известная как Fallout 2d20) вышел новый сборник материалов, расширяющий правила и мир игры. Новая книга называется Fallout NPC Pack #4 - Mariposa Military Base, а основной её темой выступает военная база Марипоза, на которой проводились эксперименты с Вирусом Рукотворной Эволюции, которые в дальнейшем привели к возникновению могучих супермутантов. Именно эту военную базу уничтожил Выходец из Убежища, протагонист Fallout 1, а после окончательно зачистил Избранный, протагонист Fallout 2.

Данный сборник материалов содержит всё для создания приключения на этой военной базе, включая новых врагов, среди которых есть супермутант-фокусник Мельхиор старший, а также свинокрысы, известные фанатам классических частей. Помимо врагов в сборник включено новое оружие, например, лазерная винтовка Ваттс 2000 и плазмолив.