Энтузиаст, работающий над неофициальным HD-ремастером оригинальной Fallout 1997 года, представил новый видеоролик, демонстрирующий заметные изменения в графике классической ролевой игры. Проект под названием Fallout HD Project получит обновлённые модели персонажей, улучшенное освещение и более детализированное окружение, сохранив при этом знакомую поклонникам атмосферу постапокалиптического мира.

Одним из главных изменений станет отказ от использования исключительно увеличенных спрайтов оригинальной игры. Вместо этого автор намерен заменить часть изображений персонажей новыми трёхмерными моделями, на основе которых будут создаваться обновлённые изображения для игры.

Первыми подобную переработку получили рейдеры из банды Ханов. В оригинальной Fallout все представители этой группировки выглядели одинаково, однако теперь разработчик подготовил восемь различных вариантов внешности. Каждый рейдер получит индивидуальные элементы экипировки, включая зелёные нагрудные пластины, чёрную кожаную броню, ржавые металлические детали, шипы, заклёпки, меховые вставки, патронташи и нашивки. Некоторые персонажи также будут обходиться без наплечников.

Обновлённую трёхмерную модель получил и главный герой — Выходец из Убежища. В представленном ролике его можно увидеть в классическом синем комбинезоне Убежища 13.

Созданные модели можно рассмотреть со всех сторон. Видеоролик также демонстрирует процесс превращения старых пиксельных спрайтов в новые трёхмерные изображения. Кроме того, лагерь Ханов теперь будет заметно отличаться в зависимости от времени суток. Ночью костёр станет источником освещения, а тени будут изменяться при перемещении персонажа.

Одной из основных целей Fallout HD Project остаётся модернизация цветовой палитры и графического оформления. Оригинальная игра использовала 8-битную палитру, тогда как обновлённая версия перейдёт на 32-битную глубину цвета. Это позволит добиться более насыщенных оттенков и повысить детализацию игрового мира.

Автор также намерен переработать игровые карты, добавив больше визуальных деталей без ущерба для мрачной атмосферы классической Fallout. В разработке находятся новые объекты и элементы окружения, которые сделают локации более насыщенными и живыми.

Помимо этого, планируется внедрение дополнительных графических настроек. В частности, рассматривается использование bump mapping — технологии, позволяющей визуально повысить детализацию плоских поверхностей. Пользователи смогут самостоятельно выбирать уровень графических улучшений, отключая отдельные эффекты на менее производительных компьютерах.

Несмотря на значительные визуальные изменения, игровой процесс останется прежним. Fallout HD Project сохранит классическую пошаговую боевую систему с использованием шестиугольной сетки. Основная задача разработчика заключается в модернизации внешнего вида игры без изменения механик, благодаря которым оригинальная Fallout получила признание поклонников жанра.

Стоит отметить, что Fallout HD Project представляет собой бесплатный фанатский ремастер, который не призван заменить оригинальную игру. Поклонники классической графики смогут по-прежнему наслаждаться первоначальной версией, тогда как желающие получить более современное визуальное оформление смогут воспользоваться проектом энтузиаста.