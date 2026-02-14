ЧАТ ИГРЫ
Fallout 30.09.1997
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
9.2 1 725 оценок

"Мы делали игру друг для друга": Тим Кейн о создании оригинальной Fallout

IKarasik IKarasik

Соавторы оригинальной Fallout рассказали, что фирменный «чёрный юмор» серии появился не по маркетинговому расчёту, а из желания рассмешить друг друга во время разработки.

В интервью Тим Кейн, Леонард Боярский и сооснователь Interplay Брайан Фарго вспомнили, как создавалась первая часть постапокалиптической RPG. По словам Кейна, команда работала по простому принципу: идея считалась удачной, если вызывала искреннюю реакцию у коллег. Разработчики стремились придумать такие элементы — от монстров до квестов, — чтобы остальные сказали: «Это круто, обязательно оставляем».

Особую роль сыграл юмор. Боярский признался, что многие шутки добавлялись буквально ради того, чтобы рассмешить Кейна. Так появился, например, бренд телевизоров Radiation King — отсылка к любимому сериалу разработчиков Симпсонам. Название вставили в игру без предупреждения, и Кейн увидел его уже в готовой версии вступления — реакция была именно такой, на какую рассчитывали.

Разработчики подчёркивают, что изначально делали игру «друг для друга», не будучи уверенными в её коммерческом успехе. По словам Кейна, после релиза команда лишь надеялась, что их чувство юмора и подход к миру найдут отклик у аудитории.

Иронично, что именно этот творческий, почти «домашний» подход помог Fallout стать одной из самых влиятельных RPG в истории жанра — во многом благодаря уникальному сочетанию постапокалипсиса и сатирического взгляда на мир.

вортигонт вортигонтович

делать игру для друг друга это как мужской дружественный сэкс

4
Gerard Shepard1

Последствия мужеложества эт как раз не классические фоллауты. А 3,4,76.

2
вортигонт вортигонтович Gerard Shepard1

мне какое дело? игры и секс одно и тоже. Что там тебя ебут что здесь

KeDweller

Не зря когда-то слоган Interplay был: By gamers for gamers.

1
FairUlu

Одна бабулька, сидевшая на лавочке возле курилки создателей игры в период её создания, вспомнила некоторые подробности, которые обсуждали разрабы.

вортигонт вортигонтович

курила кожаную сигарету

-zotik-

Игра друг для друга это голландский штурвал