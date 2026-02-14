"Мы делали игру друг для друга": Тим Кейн о создании оригинальной Fallout

Соавторы оригинальной Fallout рассказали, что фирменный «чёрный юмор» серии появился не по маркетинговому расчёту, а из желания рассмешить друг друга во время разработки.

В интервью Тим Кейн, Леонард Боярский и сооснователь Interplay Брайан Фарго вспомнили, как создавалась первая часть постапокалиптической RPG. По словам Кейна, команда работала по простому принципу: идея считалась удачной, если вызывала искреннюю реакцию у коллег. Разработчики стремились придумать такие элементы — от монстров до квестов, — чтобы остальные сказали: «Это круто, обязательно оставляем».

Особую роль сыграл юмор. Боярский признался, что многие шутки добавлялись буквально ради того, чтобы рассмешить Кейна. Так появился, например, бренд телевизоров Radiation King — отсылка к любимому сериалу разработчиков Симпсонам. Название вставили в игру без предупреждения, и Кейн увидел его уже в готовой версии вступления — реакция была именно такой, на какую рассчитывали.

Разработчики подчёркивают, что изначально делали игру «друг для друга», не будучи уверенными в её коммерческом успехе. По словам Кейна, после релиза команда лишь надеялась, что их чувство юмора и подход к миру найдут отклик у аудитории.

Иронично, что именно этот творческий, почти «домашний» подход помог Fallout стать одной из самых влиятельных RPG в истории жанра — во многом благодаря уникальному сочетанию постапокалипсиса и сатирического взгляда на мир.