"Мы прятали следы": Брайан Фарго рассказал, как Fallout выросла из Wasteland и избежала суда с EA

Сооснователь Interplay Брайан Фарго рассказал, что культовая Fallout изначально задумывалась как духовный наследник Wasteland — и команде пришлось изрядно постараться, чтобы Electronic Arts не подала на них в суд.

В интервью YouTube-каналу MrMattyPlays Фарго отметил, что Fallout родилась как прямое продолжение Wasteland, классической RPG 1988 года, изданной EA. По его словам, многие до сих пор не знают, что идеи, механики и даже монстры — например, Shadowclaws, которые позже стали Deathclaws — были взяты именно из Wasteland.

«Мы сделали всё, чтобы избежать проблем с правами, — говорит Фарго. — Пришлось изменить названия, перенести элементы и не делать ничего лишнего». Даже культовая фраза из Fallout «Твоя жизнь закончится в пустошах» отсылает к оригинальной Wasteland.

Первоначально Interplay действительно планировала официальное продолжение, но спустя несколько месяцев проект пришлось свернуть. Права на Wasteland остались у EA, и любая попытка использовать узнаваемые элементы грозила судом. К счастью, обошлось без юридических претензий, и Fallout увидела свет в 1997 году, став одной из главных RPG своего времени.

История могла закончиться совсем иначе — но теперь мы знаем, откуда на самом деле пришла пустошь.