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Fallout 30.09.1997
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
9.2 1 280 оценок

На новом кадре сериала Fallout показали главную героиню

Simple Jack
Новости

Издание Empire опубликовало новый кадр сериала Fallout. На изображении можно увидеть главную героиню шоу.

События шоу могут разворачиваться в Лос-Анджелесе спустя 219 лет после Великой войны, то есть через 9 лет после Fallout 4 и через 15 лет после Fallout: New Vegas.

Главная героиня сериала — обитательница «Убежища 33» Люси, которой предстоит выйти за стены бункера. Компанию девушке составят Максимус, боец военизированной организации «Братство Стали», и гуль возрастом в несколько сотен лет, заставший апокалипсис.

Премьера сериала запланирована на 12 апреля 2024 года.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Vordulak06

90% что будет калл полный

3
plotva85

Всё по канону беседковского редактора гг)

2
CrispSundew

Надеюсь, в этот раз обойдется без серии с клубнчикой.

1
Гена Транквилизатор

Как минимум для этого нужны два бородатых мужика

0
Magnusss Гена Транквилизатор

у всех свои вкусы . не осуждаю

1
Лицо со шрамом

Жаль ее в Шершнях было

0
Rey4rtRO

Как накатить моды на сериал?

0