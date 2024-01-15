На новом кадре сериала Fallout показали главную героиню

Издание Empire опубликовало новый кадр сериала Fallout. На изображении можно увидеть главную героиню шоу.

События шоу могут разворачиваться в Лос-Анджелесе спустя 219 лет после Великой войны, то есть через 9 лет после Fallout 4 и через 15 лет после Fallout: New Vegas.

Главная героиня сериала — обитательница «Убежища 33» Люси, которой предстоит выйти за стены бункера. Компанию девушке составят Максимус, боец военизированной организации «Братство Стали», и гуль возрастом в несколько сотен лет, заставший апокалипсис.

Премьера сериала запланирована на 12 апреля 2024 года.