Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game 30.09.1997
9.3 1 105 оценок

Новый геймплей фанатского сайд-скроллера Fallout 2D демонстрирует гатлинг-лазер

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R_Mor
Новости

Фанатский сайд-скроллер Fallout 2D демонстрирует новые геймплейные кадры с гатлинг-лазером. Игра представляет собой полный ремейк оригинальной изометрической ролевой игры 1997 года, на этот раз с двухмерной перспективой.

Несомненно, игра выглядит добротно, поскольку главный герой пробивает себе путь через полчища диких гулей. Одна вещь, которую проект еще не затронул, - это выбор игрока в Fallout. Этот элемент является важнейшей частью классических игр Fallout, и в настоящее время неизвестно, планирует ли разработчик MaxRocker каким-либо образом включить этот выбор.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
здрастЕ

плейер на пг как был гоVнищем, так им и остался...

2
V13R

Как фанат фолыча, это пи**ец.

2
NightHawkreal

Только фолл это не шутер.

1
60plus

Да, ведь фаллаут именно об этом...
Хотя в качестве фана на коленке - чего бы нет.

0
bohdan2015

а музыка Oil Rig из Serious Sam) ещё и пулемет) вот вам и fallout:D

0
Uilenspiegel

Фе.

0