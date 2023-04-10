Новый геймплей фанатского сайд-скроллера Fallout 2D демонстрирует гатлинг-лазер ©

Фанатский сайд-скроллер Fallout 2D демонстрирует новые геймплейные кадры с гатлинг-лазером. Игра представляет собой полный ремейк оригинальной изометрической ролевой игры 1997 года, на этот раз с двухмерной перспективой.

Несомненно, игра выглядит добротно, поскольку главный герой пробивает себе путь через полчища диких гулей. Одна вещь, которую проект еще не затронул, - это выбор игрока в Fallout. Этот элемент является важнейшей частью классических игр Fallout, и в настоящее время неизвестно, планирует ли разработчик MaxRocker каким-либо образом включить этот выбор.