Новый геймплей фанатского сайд-скроллера Fallout 2D демонстрирует гатлинг-лазер

Фанатский сайд-скроллер Fallout 2D демонстрирует новые геймплейные кадры с гатлинг-лазером. Игра представляет собой полный ремейк оригинальной изометрической ролевой игры 1997 года, на этот раз с двухмерной перспективой.
Несомненно, игра выглядит добротно, поскольку главный герой пробивает себе путь через полчища диких гулей. Одна вещь, которую проект еще не затронул, - это выбор игрока в Fallout. Этот элемент является важнейшей частью классических игр Fallout, и в настоящее время неизвестно, планирует ли разработчик MaxRocker каким-либо образом включить этот выбор.
плейер на пг как был гоVнищем, так им и остался...
Как фанат фолыча, это пи**ец.
Только фолл это не шутер.
Да, ведь фаллаут именно об этом...
Хотя в качестве фана на коленке - чего бы нет.
а музыка Oil Rig из Serious Sam) ещё и пулемет) вот вам и fallout:D
Фе.