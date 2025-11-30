Один из создателей Fallout объяснил, кто на самом деле определяет канон серии - и это точно не громкие фанаты

Со-автор оригинальной Fallout Тим Кейн заявил, что фанатские теории и интерпретации никак не влияют на официальный канон серии — его устанавливают исключительно владельцы интеллектуальной собственности. По словам разработчика, громкие обсуждения в сети и уверенность отдельных фанатов в собственной правоте не делают их идеи истинными.
В новом видео на своём YouTube-канале Кейн отметил, что мнение игроков не может формировать канон, потому что в сообществе нет никакого единого представления:
«Вы не можете сказать, что канон определяется игроками. Тогда получится сотни тысяч разных канонов. Это здорово для творчества, но совсем не помогает в понимании вселенной», — пояснил он.
Кейн также усомнился, что «мнение большинства» вообще можно определить:
«Чаще всего это не мнение игроков в целом, а голоса самых активных, самых громких и иногда самых самоуверенных людей в интернете».
Он подчеркнул, что обсуждения и теории — часть фанатской культуры, но они не становятся истиной только потому, что широко обсуждаются.
При этом и сами разработчики не обладают полноценным влиянием на то, что считается каноном. Их видение нередко совпадает с официальной версией, но это совпадение необязательно.
«Если владелец IP решит, что Гарольд — гуль, значит он гуль. Скажут, что он мутант — значит мутант. Мы, разработчики, не определяем канон», — сказал Кейн.
Он отметил, что любые вопросы по каноничности следует адресовать нынешнему правообладателю серии — Bethesda.
Ну, с такими высказываниями, горе-владельцы айпи и так уже завели франшизу в задницу и потихоньку сливают в унитаз
это их право
Я лишаю их этого права!
А права на деньги то же их, они со своего кармана платить будут ? кто платит тот и девушку танцует
Кейн также усомнился, что «мнение большинства» вообще можно определить:
«Чаще всего это не мнение игроков в целом, а голоса самых активных, самых громких и иногда самых самоуверенных людей в интернете».
Умный и мудрый, сказал, как есть, имхо, действительно, на мнение вопящих взахлёб в инете не стоит обращать много внимания, максимум посмотреть, есть ли в их воплях хоть кроха здравого смысла и, если нет, просто делать своё дело.
Пичфорда буквально за тож самое местные захейтили )
И лишать кус4ка огромного торта, ведь денюжка не с воздуха берётся,
которым они торгуют
Как же вы надоели со своим Тим Кейном, дед очередной пердеж в твиттере постит и надо из этого делать целую новость. ДА он причастен к первой части и это не отменяет его заслуг, но чем он сейчас то выделяется, кроме того, что почти 30 лет назад участвовал с создании культовой игры?
Ну а с другой стороны, конкретно здесь он прав. Как бы фанаты ни облизывали первые две части и Нью Вегас и не кричали что 3 и 4 (про 76 можно даже не говорить) не канон, что канон а что нет теперь решает Беседка.
в чем он не прав в данном случае?
Так это тоже самое что с World of Warcraft. Мне например безумно зашел лор вселенной во времена Варкрафт 3 а потом после выхода WoW началась целая сандобарбара. Это тоже официальный канон но следить за ним или спорить желания нет вообще )
Я спокойно себе шпилю дальше в варик и очередные там воккрешения вообще до лампочки )
Гарольд — радиоактивный Буратино.
Ни то ни то не канон, думай дальше олух...
и что тогда канон, гений?)
То что сделано авторами оригинала, очевидно.
То есть, если бы например права на "франшизу" Властелин Колец, выкупил бы какой-то дядя буржуй. После чего его "талантливые" авторы дописали бы в историю средиземья, негро эльфов и гномов, переделав некую часть сюжета в очередную историю про сильную независимую... То каноном это бы считали, ну разве что умственно отсталые...
А ну да, оно ведь так в итоге и получилось с Кольцами Власти. xD