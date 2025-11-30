Один из создателей Fallout объяснил, кто на самом деле определяет канон серии - и это точно не громкие фанаты

Со-автор оригинальной Fallout Тим Кейн заявил, что фанатские теории и интерпретации никак не влияют на официальный канон серии — его устанавливают исключительно владельцы интеллектуальной собственности. По словам разработчика, громкие обсуждения в сети и уверенность отдельных фанатов в собственной правоте не делают их идеи истинными.

В новом видео на своём YouTube-канале Кейн отметил, что мнение игроков не может формировать канон, потому что в сообществе нет никакого единого представления:

«Вы не можете сказать, что канон определяется игроками. Тогда получится сотни тысяч разных канонов. Это здорово для творчества, но совсем не помогает в понимании вселенной», — пояснил он.

Кейн также усомнился, что «мнение большинства» вообще можно определить:

«Чаще всего это не мнение игроков в целом, а голоса самых активных, самых громких и иногда самых самоуверенных людей в интернете».

Он подчеркнул, что обсуждения и теории — часть фанатской культуры, но они не становятся истиной только потому, что широко обсуждаются.

При этом и сами разработчики не обладают полноценным влиянием на то, что считается каноном. Их видение нередко совпадает с официальной версией, но это совпадение необязательно.

«Если владелец IP решит, что Гарольд — гуль, значит он гуль. Скажут, что он мутант — значит мутант. Мы, разработчики, не определяем канон», — сказал Кейн.

Он отметил, что любые вопросы по каноничности следует адресовать нынешнему правообладателю серии — Bethesda.