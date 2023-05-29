Отец Fallout призвал не относится к Брайану Фарго плохо за прошлую историю: "все принимали и хорошие, и плохие решения" ©

Недавно Тим Кейн рассказал печальную историю о том, почему он решил покинуть разработку Fallout 2. Чтобы понять весь контекст, лучше прочитайте сначала эту статью. Но если вкратце, причиной стали переработки и выгорание, отсутствие творческой свободы и решение Брайана Фарго (основателя Interplay, а ныне генерального директора inXile) оштрафовать Тима Кейна за косяки других сотрудников.

Хотя Кейн не жалеет о рассказанном, на следующий день после публикации вышеприведенного видеоролика разработчик выложил в сеть еще один, в котором он указывает, что его история может показаться черно-белой, но это не так.

Я хочу, чтобы люди слушали эти истории и получили представление о процессе разработки игры, но я не хочу, чтобы люди воспринимали всех действующих лиц этих историй как героев или злодеев. Пожалуйста, слушайте с нюансами, поскольку большинство людей в этих историях принимали как хорошие, так и плохие решения, в том числе и я.

Он добавил:

Да, я думаю, что Брайан Фарго временами вел себя плохо, но в других случаях он был действительно хорош.

Другими словами, Кейн призывает не демонизировать Фарго из-за описанной истории. Фактом, хорошо отражающим оттенки серого, является то, что сообщение "Брайан Фарго представляет", появившееся после запуска первой Fallout, было добавлено либо Леонардом Боярским, либо Джейсоном Андерсоном (разработчик не смог вспомнить) - в качестве благодарности Фарго за веру и инвестиции в проект.