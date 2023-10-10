Поднимем бокал Ядер-Колы! Легендарной Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game исполнилось 26 лет

Ровно 26 лет назад мир стал свидетелем рассвета постапокалиптической игры, не похожей ни на одну другую. Издательство Interplay представило первую главу легендарной серии Fallout, установив новый стандарт для жанра ролевых игр.
Вышедшая 10 октября 1997 года, Fallout стала новаторской ролевой игрой, действие которой разворачивалось в мире, разрушенном ядерной войной.
Разработанная компанией Interplay Productions, она оторвалась от распространенных в то время фэнтезийных сценариев. Игроки попадали в альтернативное будущее, перемещаясь по бесплодным просторам Южной Калифорнии.
Хотя главные герои обычно молчат, во вселенной Fallout можно услышать целый ряд известных голосов. Самый знакомый из них - Рон Перлман. С годами его вступительная фраза "Война. Война никогда не меняется" стала культовой для фанатов.
Успех первого Fallout положил начало обширной франшизе, которая будет увлекать геймеров на протяжении десятилетий. В сиквелах и спин-оффах история развивалась, появлялись новые локации, хранилища и персонажи.
Важным шагом стал переход к 3D-графике в Fallout 3, который привлек игроков в визуально впечатляющую пустошь. Такие локации, как Столичная пустошь и Содружество, стали фоном для создания собственных сюжетов, а сложные решения и детально проработанные персонажи дополнили приключения.
За пределами игрового мира Fallout также нашел свое место в поп-культуре. Запоминающийся Волт-Бой и винтажный стиль будущего стали символами серии, поскольку сочетание сеттинга Америки 1950-х годов с антиутопическим будущим нашло отклик у поклонников по всему миру.
Франшиза продолжает развиваться, оставляя множество поводов поднять бокал Ядер-Колы за 26 лет приключений, радиации и сложных выборов.
Великолепная игра от людей, которые с энтузиазмом подходили к своей работе!
*А не от тех, кто делает хайп только на скандалах вокруг себя и потом требует огромные выходные пособия. XD
Имхо, лучшая часть франшизы. Сколько невероятных эмоций было получено в те далёкие годы, сколько бессонных ночей прошло в невероятных приключениях и сражениях ……..
И в какую упрощённую какаху по сбору электронного мусора скатилась серия с годами, пипец просто ……
Но, первые две части, навсегда останутся в памяти как настоящие CRPG наивысшей пробы.
p.s. "Война. Война никогда не меняется"
все же вторая гораздо сильнее и по-размеру и по качеству, и по юмору, и по квестам
А мне вторая наоборот не понравилась. Оцениваю не через призму ностальгии, как большая часть СНГ-фанатов, а трезво, ибо прошел и первую и вторую относительно недавно (полтора года назад).
Первая - действительно серьезная игра. Есть офигенная атмосфера постапокалипсиса. Мне тяжело было в неё начинать играть, ибо я не очень люблю пошаговые игры, но потом втянулся. Прошёл прям с большим удовольствием.
А вот во второй такой атмосферы уже нет. Да игра стала больше, контента больше, локаций и так далее, но атмосферу первой части она потеряла. Появилось очень много какого-то гротескного юмора и всякие спорные лорные решения, например, потомки выходца из убежища - тупорылые индейцы, живущие на задворках пустошей. Наоборот его потомки должны жить в городе-убежище или еще где, но не быть какими-то оборванцами. Казино всякие с мафией тоже оттолкнули.
Короче вторая игра выглядела уже больше как просто какой-то несерьезный рофл, а вот первая часть прям супер крутая.
Каждому своё, но, как верно, относительно моего восприятия, подметил SR388
"Первая - действительно серьезная игра. Есть офигенная атмосфера постапокалипсиса."
"А вот во второй такой атмосферы уже нет. Да игра стала больше, контента больше, локаций и так далее, но атмосферу первой части она потеряла."
Спасибо вам, я с удовольствием проходил игры этой серии, в свое время они были хитами👍
Как раз недавно перепрошёл за Макса Стоуна. Какая всё-таки маленькая игра, но при этом интересная
Сейчас планирую проходить за Наталью по возможности без убийств и получения урона
https://github.com/alexbatalov/fallout1-ce
Если кто еще не знает, существует движок на базе кода полученного при помощи обратного проектирования. Данный порт развивается, есть 64/32 битная версия (windows,macos,linux), android/ios, только качайте debug версию, релизная очень старая.
Где-то лежит лицензия того самого года.
а почему не установлена?