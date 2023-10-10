Поднимем бокал Ядер-Колы! Легендарной Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game исполнилось 26 лет ©

Ровно 26 лет назад мир стал свидетелем рассвета постапокалиптической игры, не похожей ни на одну другую. Издательство Interplay представило первую главу легендарной серии Fallout, установив новый стандарт для жанра ролевых игр.

Вышедшая 10 октября 1997 года, Fallout стала новаторской ролевой игрой, действие которой разворачивалось в мире, разрушенном ядерной войной.

Разработанная компанией Interplay Productions, она оторвалась от распространенных в то время фэнтезийных сценариев. Игроки попадали в альтернативное будущее, перемещаясь по бесплодным просторам Южной Калифорнии.

Хотя главные герои обычно молчат, во вселенной Fallout можно услышать целый ряд известных голосов. Самый знакомый из них - Рон Перлман. С годами его вступительная фраза "Война. Война никогда не меняется" стала культовой для фанатов.

Успех первого Fallout положил начало обширной франшизе, которая будет увлекать геймеров на протяжении десятилетий. В сиквелах и спин-оффах история развивалась, появлялись новые локации, хранилища и персонажи.

Важным шагом стал переход к 3D-графике в Fallout 3, который привлек игроков в визуально впечатляющую пустошь. Такие локации, как Столичная пустошь и Содружество, стали фоном для создания собственных сюжетов, а сложные решения и детально проработанные персонажи дополнили приключения.

За пределами игрового мира Fallout также нашел свое место в поп-культуре. Запоминающийся Волт-Бой и винтажный стиль будущего стали символами серии, поскольку сочетание сеттинга Америки 1950-х годов с антиутопическим будущим нашло отклик у поклонников по всему миру.

Франшиза продолжает развиваться, оставляя множество поводов поднять бокал Ядер-Колы за 26 лет приключений, радиации и сложных выборов.