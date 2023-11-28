Появились подробности о героях сериала по мотивам Fallout

Телесериал Fallout выйдет на Amazon Prime Video в апреле следующего года, и сегодня новая статья в Vanity Fair раскрыла тонну новой интересной информации о сериале. Судя по всему, сериал Fallout будет довольно близко придерживаться исходного материала, с обычными фракциями, которые вы ожидаете увидеть — жители убежищ, Братство стали, гули и т.д. - но это не прямая адаптация какой-либо из игр.
Главная героиня - Люси, обитательница Убежища 33, которой приходится отправиться в опасный мир наверху, чтобы выполнить спасательную миссию. Люси сыграет Элла Пернелл, которую описывают как "голубоглазую" и наивную, учитывая ее воспитание в Убежище. Статья в Vanity Fair также намекает, что классовый разрыв между относительно привилегированными обитателями Убежища и людьми, живущими на поверхности, станет одной из главных тем сериала.
К слову о жителях поверхности: другими главными героями сериала станут Максимус, молодой Оруженосец Братства Стали, и Гуль, которого сыграет не кто иной, как Уолтер Гоггинс. Конечно, в играх Fallout "гули" - это целый класс NPC, но похоже, что персонаж Гоггинса будет довольно крупной фигурой. Одним из самых долгоживущих и известных. Вот здесь вы можете увидеть несколько кадров из шоу.
И не волнуйтесь, Волт-Бой тоже будет присутствовать в сериале. Более того, похоже, что в сериале будет рассказана история происхождения талисмана серии.
Интересно, что Bethesda также подтвердила, что активно консультировала сериал, и Тодд Говард говорит, что сюжет и персонажи сериала могут считаться каноном наряду с играми.
Сериал Fallout дебютирует на Amazon Prime Video 12 апреля 2024 года.
Фу баба гг. Чел из братства нига. Сюжет вокруг неравенства. Однозначно гов но.
Баба гг в играх была каноном. Так зачем и в сериале его не придерживаться?
В твоих мечтах с 100+ нюд модами?
Правда глаза колит?)
Держи, может поможет.
Опять ГГ - баба. Её, молодую и наивную(!) отправили во внешний мир, в радиоактивные пустоши, населенные мутантами и головорезами, кого-то спасать. Более подходящих кандидатов не нашлось. Что за кринж.
Не баба, а женщины. Я в ласт оф аасс видел, женщины могут всё тоже что и мужчины,и даже больше. А Элли так и подавно в равном бою может вашего Герванта из Пупипии уложить. Она риали бэд эсс.
Помнится мне, что одна из стандартных героинь в Fallout 1 - это 17-летняя девушка Наталия, которую отправили во внешний мир, в радиоактивные пустоши, населённые мутантами и головорезами искать водяной чип
Никто не жаловался
Блин, ровно такое же вступление как и в Fallout 1: Выходца из Убежища выбрали жребием путём вытягивания спичек; у привратницы Шейди Сендс, которая служит туториалом можно выспрашивать вещи, кажущиеся очевидными; да и при создании персонажа у ГГ могут быть очень разнообразные способности и особенности, вплоть до умственной отсталости, не говоря уже о возрасте/половой принадлежности. Короче, любой человек будет каноном.
Я бы хотел, чтобы в центре повествования сериала по Fallout были истории Роджера Максона и Ричарда Моро. Таким образом можно было бы захватить и довоенное время, и период напряжённости, и непосредственно сам армагеддон, а также истории становления Братства Стали и появления супермутантов.
не смотрел, но это амазон, а значит дерьмо будет как и серик по ВК