Появились подробности о героях сериала по мотивам Fallout

Телесериал Fallout выйдет на Amazon Prime Video в апреле следующего года, и сегодня новая статья в Vanity Fair раскрыла тонну новой интересной информации о сериале. Судя по всему, сериал Fallout будет довольно близко придерживаться исходного материала, с обычными фракциями, которые вы ожидаете увидеть — жители убежищ, Братство стали, гули и т.д. - но это не прямая адаптация какой-либо из игр.

Главная героиня - Люси, обитательница Убежища 33, которой приходится отправиться в опасный мир наверху, чтобы выполнить спасательную миссию. Люси сыграет Элла Пернелл, которую описывают как "голубоглазую" и наивную, учитывая ее воспитание в Убежище. Статья в Vanity Fair также намекает, что классовый разрыв между относительно привилегированными обитателями Убежища и людьми, живущими на поверхности, станет одной из главных тем сериала.

К слову о жителях поверхности: другими главными героями сериала станут Максимус, молодой Оруженосец Братства Стали, и Гуль, которого сыграет не кто иной, как Уолтер Гоггинс. Конечно, в играх Fallout "гули" - это целый класс NPC, но похоже, что персонаж Гоггинса будет довольно крупной фигурой. Одним из самых долгоживущих и известных. Вот здесь вы можете увидеть несколько кадров из шоу.

И не волнуйтесь, Волт-Бой тоже будет присутствовать в сериале. Более того, похоже, что в сериале будет рассказана история происхождения талисмана серии.

Интересно, что Bethesda также подтвердила, что активно консультировала сериал, и Тодд Говард говорит, что сюжет и персонажи сериала могут считаться каноном наряду с играми.

Сериал Fallout дебютирует на Amazon Prime Video 12 апреля 2024 года.