В сети появился геймплейный трейлер фанатского проекта Fallout HD, также фигурирующего под названием Fallout HD. Автор инициативы перенес классическую изометрическую RPG в 32-битное цветовое пространство вместо исходной 8-битной палитры и полностью переделал окружение, добавив детализированную землю, дороги, возвышенности со скалистыми обрывами, а также анимированную воду у побережья.

В основе модификации лежит серьезно переработанный открытый движок Fallout CE, он же Fallout Community Edition, благодаря которому игра сохраняет пошаговую боевую систему на гексах. Новая техническая база позволила внедрить динамическую смену погоды, включая ливни, грозы с молниями и песчаные бури. В видео показаны лужи с реалистичными отражениями персонажей и светящиеся неоновые вывески, отбрасывающие цветные блики на землю. В темных пещерах видимость теперь ограничена радиусом освещения вокруг героя, а каждый выстрел по радскорпионам вспышкой освещает стены и отражается в воде. Отдельный акцент сделан на боевой физике - гранаты оставляют дымные разрывы, а струя из огнемета поджигает палатки рейдеров, после чего пламя перекидывается на соседние объекты и полностью сжигает укрытия.

Fallout HD - это попытка вернуть оригинальную игру на современные мониторы так, чтобы она не перестала быть самой собой. Классическая версия работает в разрешении 640 на 480 с палитрой из 256 цветов, из-за чего на большом экране изображение превращается в мозаику.

- Автор фанатского проекта Fallout HD

Согласно описанию на официальном сайте проекта, для извлечения ресурсов из архивов оригинальной игры от Interplay и Black Isle Studios используются собственные инструменты. Анимированные говорящие головы ключевых персонажей и иконки предметов в инвентаре получили 4-кратное увеличение разрешения с сохранением исходной фактуры. При этом от эксперимента с заменой персонажей и существ на новые 3D-модели автор временно отказался - сейчас герои на карте остаются классическими спрайтами, увеличенными попиксельно. Для тонкой настройки производительности в будущем предусмотрены опциональные графические параметры, включая карты рельефа. Играбельной сборки пока нет, а для запуска модификации в любом случае потребуется легальная копия Fallout.

Несмотря на интерес со стороны поклонников классики, презентация вызвала резкую волну критики в комментариях на YouTube. Значительная часть аудитории обвинила автора в злоупотреблении нейросетевой генерацией и апскейлом, указав на сомнительную обложку видео и неестественный контраст текстур. Зрители раскритиковали замену привычной потрескавшейся сухой почвы на слишком яркий желтый песок, а также отметили, что объемные скалы и камни выглядят как ассеты из мобильных игр. Дополнительное раздражение у фанатов вызвало несоответствие окружения и старых плоских моделей персонажей - на кадрах герой словно парит поверх 3D-поверхности, а к запеченным в спрайты теням добавился дополнительный слой процедурного затенения.

При этом часть сообщества поддержала энтузиаста, напомнив, что официального обновления классической дилогии ждать не приходится. Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард неоднократно подчеркивал, что компания не планирует создавать полноценные ремейки ранних частей серии, поскольку считает их возраст и устаревшие механики неотъемлемой частью оригинального шарма. Сроки выхода Fallout HD на данный момент не объявлены - в финале трейлера указана лишь стандартная заглушка Coming Soon.