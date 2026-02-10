Разработчики Fallout сначала скептически отнеслись к названию игры

Создатели оригинального Fallout признались, что культовое название серии вовсе не сразу всем понравилось — напротив, внутри команды оно вызывало споры и скепсис.
В интервью Game Informer сооснователь Interplay Брайан Фарго рассказал, что в процессе обсуждений рассматривалось множество вариантов, включая «Vault 13» — название, отсылающее к стартовому убежищу игрока. Однако дизайнеры Леонард Боярский и Джейсон Андерсон позже признали, что такой вариант слишком ограничивал бы будущее франшизы: история не могла бы выйти за рамки одного убежища.
Тим Кейн, ещё один ключевой разработчик, вспомнил, что слово Fallout изначально тоже не вызвало восторга. Оно показалось команде слишком очевидным, а кто-то даже заметил, что по лору прошло уже много лет после войны — «каких там осадков».
Переломный момент наступил, когда Фарго забрал игру домой и начал играть по выходным. Тогда он понял, что Fallout всё же лучше всего отражает суть мира и атмосферы проекта. Кейн признаётся, что сначала отнёсся к идее прохладно, но со временем команда «распробовала» название, и оно прижилось.
Спустя годы разработчики признают: выбор оказался удачным, а Fallout стал одним из самых узнаваемых названий в истории видеоигр.
