Разработчики классической Fallout выбрали бы другое направление, но успех Bethesda отрицать нельзя

Ветераны, стоявшие у истоков Fallout, поделились мнением о том, как изменилась серия после перехода под крыло Bethesda. Несмотря на расхождения во взглядах, разработчики признают, выбранное новое направление нашло огромную аудиторию.
Game Informer пообщался с Тимом Кейном, Леонардом Боярским и Брайаном Фарго — ключевыми фигурами ранних частей. По словам Кейна, студия Interplay наверняка повела бы франшизу другой дорогой, однако спорить с результатами сложно.
Он отметил, что продажи ясно показывают любовь игроков к версии Bethesda. Сам Кейн при этом с теплотой относится ко всей истории бренда — у него дома соседствует мерч как по классическим Fallout 1–2, так и по более поздним Fallout 3 и 4.
Леонард Боярский признался, что получил удовольствие и от третьей, и от четвёртой частей. Впрочем, ретроспективно ему кажется, что Fallout 3 был ближе к тому уровню «ролевой глубины», который ожидали авторы оригиналов, тогда как Fallout 4 упростил многие системы.
Глава inXile Брайан Фарго, в свою очередь, считает, что Bethesda сделала ставку на атмосферу — музыку, визуальный стиль и общее ощущение мира. И именно это помогло удержать связь с корнями, даже когда механики менялись. Такой подход, по его мнению, себя оправдал: будь то Fallout 4, Fallout 76 или телевизионная адаптация Amazon, в центре всегда оставался узнаваемый дух вселенной.
Помню было старое интервью разработчиков за 2007 год, где опрашивали Криса Тейлора, Криса Авеллона, Леонарда Боярского, Фергюса Уркхарта и Джоша Сойера. Тем, кто знает инглиш, советую ознакомиться:
https://web.archive.org/web/20080731133251/https://www.nma-fallout.com/article.php?id=39341
Тлдр?
Вот, кстати, действительно. Помню, многие возмущались, что F3 слишком радикально отличался от оригинальной диалогии, но тогда это были ещё цветочки. F4 вообще превратился в красочный аттракцион.
Чётвёрка целиком в билдостроение ушла, а не в РП
В атмосфере и подходе к сюжету серия разделилась надвое еще со второй части, которую делали другие люди.
Первая часть была мрачной, безысходной историей о выживании в ядерных пустошах. Вторая была уже развеселой буффонадой, где мы снимаемся в пореве, взрываем толчки, продаем жен в рабство, в общем, творим всякую дичь. Постапок там больше фоном идет, а местами его и вовсе нет.
И Fallout 3 продолжает именно подход первой части - небольшая карта, мало квестов, все заброшено, разрушено, мрачнуха во все поля - в общем, именно то, что люди хотят и ждут от жанра постапокалипсис. Отсюда и огромный успех и ГОТИ 2008.
NV, конечно, продолжает двойку, и что интересно, серик копирует именно подход Авеллона-Сойера - меньше мрачности, больше юмора, цирка, откровенного треша. Еще одно свидетельство, что Тодда к сценарию даже близко не подпускали.
Спасибо за мнение.
Давно не наворачивал первую и третью часть (вторую полтора года назад перепрошел) - надо освежить, а то третья ощущалась сильно иначе...
Нью вегас вообще мимо прошел