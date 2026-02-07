Разработчики классической Fallout выбрали бы другое направление, но успех Bethesda отрицать нельзя

Ветераны, стоявшие у истоков Fallout, поделились мнением о том, как изменилась серия после перехода под крыло Bethesda. Несмотря на расхождения во взглядах, разработчики признают, выбранное новое направление нашло огромную аудиторию.

Game Informer пообщался с Тимом Кейном, Леонардом Боярским и Брайаном Фарго — ключевыми фигурами ранних частей. По словам Кейна, студия Interplay наверняка повела бы франшизу другой дорогой, однако спорить с результатами сложно.

Он отметил, что продажи ясно показывают любовь игроков к версии Bethesda. Сам Кейн при этом с теплотой относится ко всей истории бренда — у него дома соседствует мерч как по классическим Fallout 1–2, так и по более поздним Fallout 3 и 4.

Леонард Боярский признался, что получил удовольствие и от третьей, и от четвёртой частей. Впрочем, ретроспективно ему кажется, что Fallout 3 был ближе к тому уровню «ролевой глубины», который ожидали авторы оригиналов, тогда как Fallout 4 упростил многие системы.

Глава inXile Брайан Фарго, в свою очередь, считает, что Bethesda сделала ставку на атмосферу — музыку, визуальный стиль и общее ощущение мира. И именно это помогло удержать связь с корнями, даже когда механики менялись. Такой подход, по его мнению, себя оправдал: будь то Fallout 4, Fallout 76 или телевизионная адаптация Amazon, в центре всегда оставался узнаваемый дух вселенной.