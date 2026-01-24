Руководитель Fallout объяснил, почему "спагетти-код" появляется не из-за лени программистов, а из-за нехватки времени

Тимоти Кейн, сооснователь Fallout, рассказал, что так называемый «спагетти-код» в играх — это не результат некомпетентности или лени разработчиков, а следствие ограничений по времени и изменяющихся требований к проекту.
В новом видео на YouTube Кейн приводит реальный пример из работы над RPG:
«Представьте, что вы делаете игру и считаете простой показатель защиты от урона. Вы пишете функцию, которая рассчитывает, сколько урона получает персонаж. Всё идеально. Но потом приходят изменения: интерфейс инвентаря, новые эффекты статусов, дизайнеры просят учесть ещё что-то. В итоге ваш чистый код превращается в… спагетти».
Кейн подчеркнул, что этот процесс «спагеттификации» начинается не из-за лени программиста, а из-за того, что разработчики не успевают вовремя адаптировать код под новые требования. «Я хотел бы сказать, что это гипотетический пример. Но это не так», — отметил он.
По словам Кейна, проблема возникает в любой игре, где одновременно работают несколько систем и к ней добавляются новые механики. «Игры — это не просто продукт. Они нечто среднее между искусством и продуктом», — объяснил он, подчеркивая сложность разработки.
Некоторые игры все ещё не переехали даже на полноценный ООП. Исходники saints row re-elected вам в пример. Там местами и много где от C++ одно только название, в реальности игра написана на C99 и C++03 и там такая же душнина по спагетти-коду
Нет, просто у вас сборище дедов, которые пишут в олдскульном стиле и не хотят осваивать микросервисы. Каким образом интерфейс влияет на формулу урона? Он на своём Фортране принципиально даже классы не хочет использовать?