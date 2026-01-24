Руководитель Fallout объяснил, почему "спагетти-код" появляется не из-за лени программистов, а из-за нехватки времени

Тимоти Кейн, сооснователь Fallout, рассказал, что так называемый «спагетти-код» в играх — это не результат некомпетентности или лени разработчиков, а следствие ограничений по времени и изменяющихся требований к проекту.

В новом видео на YouTube Кейн приводит реальный пример из работы над RPG:

«Представьте, что вы делаете игру и считаете простой показатель защиты от урона. Вы пишете функцию, которая рассчитывает, сколько урона получает персонаж. Всё идеально. Но потом приходят изменения: интерфейс инвентаря, новые эффекты статусов, дизайнеры просят учесть ещё что-то. В итоге ваш чистый код превращается в… спагетти».

Кейн подчеркнул, что этот процесс «спагеттификации» начинается не из-за лени программиста, а из-за того, что разработчики не успевают вовремя адаптировать код под новые требования. «Я хотел бы сказать, что это гипотетический пример. Но это не так», — отметил он.

По словам Кейна, проблема возникает в любой игре, где одновременно работают несколько систем и к ней добавляются новые механики. «Игры — это не просто продукт. Они нечто среднее между искусством и продуктом», — объяснил он, подчеркивая сложность разработки.