Руководитель OG Fallout Тим Кейн показывает старые фотографии, чтобы показать "как выглядела разработка в 90-х

В недавнем видео на своем канале YouTube ветеран-разработчик RPG и руководитель проекта по оригинальному Fallout Тим Кейн предложил взглянуть на свою коллекцию фотографий с разработки игры в период с 1994 по 1997 год. Фотографии не только являются забавной капсулой времени разработки игр середины и конца 90-х, но и показывают, насколько маленькой была команда, стоящая за одной из самых влиятельных CRPG.

На первой фотографии полной команды Fallout было всего 9 человек, и Кейн подсчитал, что она была сделана примерно в августе 1995 года, а к середине 1996 года команда расширилась до 11 разработчиков. На последней фотографии команды 1997 года присутствует вся команда из 21 разработчика.

В перерывах между съёмками Кейн с удовольствием делился со своими поклонниками искренними снимками из времён, когда он работал в старых офисах Interplay. Эти фотографии запечатлели забавные ситуации, интересные моменты и дружеские беседы, которые происходили на рабочих местах.

Особенно трогательным стал снимок, на котором Кейн позирует с бумажным пакетом из Burger King, словно с короной. Этот момент был запечатлён незадолго до того, как ему сообщили, что он оказал значительное влияние на качество последней сборки игры Fallout.

Кейн также поделился ранее опубликованной фотографией двух оригинальных скульптур персонажей «говорящей головы» для Fallout. Крупномасштабные внутриигровые спрайты были созданы на основе фотографий этих физических скульптурных моделей, что напоминает покадровую анимацию.