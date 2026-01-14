Сериал Fallout объяснил радикальные различия дизайна робота мистера Помощника между играми

Один из самых узнаваемых элементов мира Fallout это, несомненно, робот модели мистер помощник - незаменимый в довоенном быту и смертельно-опасный в пустошах автоматон производства Дженерал Атомикс с характерным телом и различными руками-манипуляторами, из-за которого он и получил своё название - handy (игра слов от английского "hand" - рука).

Однако между классическими (Fallout 1, Fallout 2) и новыми (Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 и Fallout 76) дизайн роботов изменился, став более округлым и сократив число рук с 6 до 3. Казалось бы что такое изменение связано просто с новым визуальным видением серии (менее индустриальным и более бытовыми), и так оно и есть, однако бонусный эпизод"Отдай свое будущее в надежные руки" (Мистер Помощник) даёт внутримировое пояснение.

Устаревший мистер помощник, показаннй в телесериале Fallout

Оказывается, мистеры Помощники, которых встречают Избранный и Выходец из Убежища в Fallout и Fallout 2 относятся к устаревшим моделям, именуемыми как "шестирукие" (six-handers). Они вышли из употребления в связи с тем, что были достаточно громоздкими для доставки, не поддерживали обновления системы, а также содержали в себе некоторые детали, которые стало невозможно приобрести из-за сложной геополитической ситуации в мире Fallout, так что их место заняли более новые 3-рукие модели, с которыми сталкиваются Одинокий путник, Курьер, Выживший и Резидент.