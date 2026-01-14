ЧАТ ИГРЫ
Fallout 30.09.1997
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
Сериал Fallout объяснил радикальные различия дизайна робота мистера Помощника между играми

Один из самых узнаваемых элементов мира Fallout это, несомненно, робот модели мистер помощник - незаменимый в довоенном быту и смертельно-опасный в пустошах автоматон производства Дженерал Атомикс с характерным телом и различными руками-манипуляторами, из-за которого он и получил своё название - handy (игра слов от английского "hand" - рука).

Мистер помощник старой модели в Fallout 1 и его воссоздание в модификации для Fallout: New Vegas
Мистер помощник в Fallout 3. Именно в таком дизайне он появляется в дальнейших играх серии

Однако между классическими (Fallout 1, Fallout 2) и новыми (Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 и Fallout 76) дизайн роботов изменился, став более округлым и сократив число рук с 6 до 3. Казалось бы что такое изменение связано просто с новым визуальным видением серии (менее индустриальным и более бытовыми), и так оно и есть, однако бонусный эпизод"Отдай свое будущее в надежные руки" (Мистер Помощник) даёт внутримировое пояснение.

Устаревший мистер помощник, показаннй в телесериале Fallout
Оказывается, мистеры Помощники, которых встречают Избранный и Выходец из Убежища в Fallout и Fallout 2 относятся к устаревшим моделям, именуемыми как "шестирукие" (six-handers). Они вышли из употребления в связи с тем, что были достаточно громоздкими для доставки, не поддерживали обновления системы, а также содержали в себе некоторые детали, которые стало невозможно приобрести из-за сложной геополитической ситуации в мире Fallout, так что их место заняли более новые 3-рукие модели, с которыми сталкиваются Одинокий путник, Курьер, Выживший и Резидент.

Лента Мебиуса
Мистер Помощник... handy (игра слов от английского "hand" - рука)

А ведь можно было перевести как "Мистер На-все-руки" и сохранить не только смысл, но и игру слов.

Но локализаторам Фоллаута, видимо, было лень. Они даже кличку собаки Dogmeat перевели как Псина, хотя это буквально Собачатина.

ratte88

Всж. У нас кое-как делали качественные локализации с 00 до 10. Раньше были чисто любительсткими, после 13-15 спад качества, про сегодня и говорить смысла нет. Сегодня что-либо читать или слушать в русском - ну.. удачи и соболезнования тем, кто енглиш не знает.

