Сериал по мотивам Fallout происходит в том же городе, что и в отменённом фильме от Interplay ©

Промо сериала Fallout от Amazon Prime

Как стало известно, действие сериала по мотивам Fallout будет происходить в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на западном побережье Северной Америки. Во вселенной Fallout Лос-Анджелес фигурировал под названием Могильник и напрямую фигурировал в первой части Fallout 1997 года.

Фанатам серии Fallout известно, что до анонса телесериала от Amazon Prime и Bethesda Softworks также планировалась экранизация приключений в пост-ядерной Америке, разработкой которой занималась Interplay Films (так и не выпустившая ни одного фильма), студия, созданная для экранизации франшиз Interplay (бывших владельцев франшизы Fallout). Разработкой сценария для фильма по Fallout занимался Брент В. Фридман, который успел написать лишь синопсис и краткий сюжет.

Иронично, но синопсис фильма по мотивам Fallout описывает ту же самую локацию, которая появится и в сериале - Лос-Анджелес. В сценарии Фридмана Лос-Анджелес представлял из себя заросшие джунгли, появившиеся в результате использования ГЭКК (устройства для озеленения пустошей) на радиоактивной почве. Внутри Лос-Анджелеса находился торговый центр Беверли, известный после войны как Хаб, которым заправлял Деккер, лидер мафии и негласный мэр, который сотрудничал с армией супермутантов Создателя, которые проводили эксперименты в бывшем Седар-синайском медицинском центре по созданию приспособленных к постапокалиптичному миру мутантов.

Фильм должен был очень вольно описывать события первой части Fallout, содержащие поиск водяного чипа и войну с Создателем. Как видно выше, фильм грубо нарушал каноны серии (так, в игре Лос-Анджелес скорее представлял мёртвый разрушенный город, в котором всё-же жили люди, а Хаб был полноценным городом, предположительно построенном на руинах Барстоу, а не торговым центром), самым грубым из которых был факт того, что ядерную войну начали не США или Китай, а лидер Волт-Тек. Почитать синопсис отменённого фильма можно здесь.

Остаётся лишь надеяться, что Bethesda и Amazon Prime подойдут к канонам серии ответственнее. Как минимум, известно, что в сериале появится НКР.