Соавтор Fallout хочет выпустить ещё одну RPG перед окончательным уходом из индустрии

Один из создателей Fallout Тим Кейн поделился планами на будущее и намекнул, что может вернуться к разработке ещё на один проект перед окончательным уходом из индустрии.
В недавнем видео, посвящённом годовщине его YouTube-канала, Кейн признался, что уже рассказал аудитории практически всё, что хотел о геймдеве, и постепенно приближается к завершению своей медийной активности. Однако полностью прощаться с разработкой он пока не готов.
По его словам, есть вероятность, что он создаст ещё одну игру перед «второй пенсией». При этом сам разработчик подчёркивает, что планы остаются неопределёнными и многое может измениться.
Кейн известен не только работой над Fallout, но и участием в создании культовых RPG вроде Arcanum, Vampire: The Masquerade – Bloodlines и The Outer Worlds. В разные годы он трудился в Interplay, основал Troika Games, а позже присоединился к Obsidian Entertainment.
Хотя разработчик уже сокращал свою активность в индустрии, он продолжает участвовать в проектах студии и даже выступал консультантом. Судя по его словам, возможная «последняя игра» может быть связана с текущей работой, однако никаких деталей он раскрывать не стал.
Обсраться хочет на последок. Ну хозяин барин. xD))
Чел тебе давно уже пора на пенсию, со своими устаревшими идеями давно уже вышел в тираж.. а он ещё и консультантом где то работал, наверно в Примус Дерьмомёт. )))
Ну че удачи 🐞🍀
да кто б денег дал бы... хотя бы что бы выпустить такой же фаллоут