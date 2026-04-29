Соавтор Fallout хочет выпустить ещё одну RPG перед окончательным уходом из индустрии

Один из создателей Fallout Тим Кейн поделился планами на будущее и намекнул, что может вернуться к разработке ещё на один проект перед окончательным уходом из индустрии.

В недавнем видео, посвящённом годовщине его YouTube-канала, Кейн признался, что уже рассказал аудитории практически всё, что хотел о геймдеве, и постепенно приближается к завершению своей медийной активности. Однако полностью прощаться с разработкой он пока не готов.

По его словам, есть вероятность, что он создаст ещё одну игру перед «второй пенсией». При этом сам разработчик подчёркивает, что планы остаются неопределёнными и многое может измениться.

Кейн известен не только работой над Fallout, но и участием в создании культовых RPG вроде Arcanum, Vampire: The Masquerade – Bloodlines и The Outer Worlds. В разные годы он трудился в Interplay, основал Troika Games, а позже присоединился к Obsidian Entertainment.

Хотя разработчик уже сокращал свою активность в индустрии, он продолжает участвовать в проектах студии и даже выступал консультантом. Судя по его словам, возможная «последняя игра» может быть связана с текущей работой, однако никаких деталей он раскрывать не стал.