Соавтор Fallout признался, что ошибался насчёт ИИ в играх: "Я бы стукнул себя по голове за эти слова"

Леонард Боярски, соавтор Fallout и креативный директор The Outer Worlds, признался, что сильно изменил мнение об использовании искусственного интеллекта в создании видеоигр. В интервью изданию Game File он заявил, что его старые высказывания о возможностях ИИ в сценарном деле теперь кажутся ему ошибкой.
В 2019 году Боярски рассуждал, что ИИ мог бы помочь расширить количество диалоговых опций и даже позволить игрокам вести «живой» разговор с персонажами. Однако сегодня он говорит, что это была всего лишь «мысленная игра» и добавил:
«Я бы с удовольствием стукнул себя по голове за те слова. Такая система быстро становится неуправляемой. Я даже не представляю, как её можно было бы тестировать».
Коллега Боярски, руководитель Fallout: New Vegas Джош Сойер, подтвердил, что Obsidian Entertainment не использует ИИ в разработке игр. Представители студии также официально заявили:
«Мы не используем ИИ вообще».
Таким образом, Obsidian присоединилась к числу разработчиков, открыто выступающих против внедрения генеративного ИИ в креативные процессы. Похожие заявления ранее делали композитор Final Fantasy Нобуо Уэмацу и продюсер Silent Hill f Мотои Окамото, которые убеждены, что настоящие эмоции и смелые творческие решения машине недоступны.
Боярски подытожил, что, несмотря на технический прогресс, сценарное мастерство остаётся делом человека — и, по его мнению, так должно оставаться.
Потихоньку доходит до людей. Но медленно.
Это не потому что ИИ плохой и злой, а потому, что вся эта информация должна была бы где-то храниться.
Это потому что нет компании типа Эпик Геймс, которые сделали технологичный и популярный Анрил, только здесь вместа Анрила должен быть новый движок с ИИ, который позволит создавать миры проще, а нпс делать живее.
Вы как там с деревьев спустились, палки освоили, котэ не всех пожрали ?
Спасибо Леонарду за участие в создании оригинальной дилогии Fallout.
Которая с треском провалилась
Домохозяйкам сложно было разобраться, для них нужно попроще чтобы игра была, как ф3 и ф4
Слабаки, пусть берут пример, бегают извиняются. Один Пичфорд красавчик
можна было бы дать ии чтоб чтоб он создал большое количево диалогов и реплик, чтобы те не повторялись и озвучил их. чтоб вместо одного типа вопрос- ответ проигравался один из его 10-20 варинтов и если спрашивать одно и то же они немного менялись и произнолись с разной интонаций. так же можно было сделать много диалогов заполнителей на 1000 часов болтологии проста. и еще возможно подкрутить диалоги в стили реации на кожанную броню, нестесняющую движения.
если просто ии подключить для сквозных диалогов это пожалу пока нет. не то что бы это не возможно но без короших ии ускорителей нет. банальный чат бот думает несколько секунд чтобы что ответить на гпу ускорении, потребуется проверка свзаных игровых обьектов итп. короче когда у компа будет примерно 1000 гб озу, 100гб ии ускоритель скоросные ссд и места под сохрания примерно на 40тб можно наверно будет запилить какой то более менее вменямый ии как будто с пацами играешь только они отыгравают. и пешком бегают..