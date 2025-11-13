Соавтор Fallout признался, что ошибался насчёт ИИ в играх: "Я бы стукнул себя по голове за эти слова"

Леонард Боярски, соавтор Fallout и креативный директор The Outer Worlds, признался, что сильно изменил мнение об использовании искусственного интеллекта в создании видеоигр. В интервью изданию Game File он заявил, что его старые высказывания о возможностях ИИ в сценарном деле теперь кажутся ему ошибкой.

В 2019 году Боярски рассуждал, что ИИ мог бы помочь расширить количество диалоговых опций и даже позволить игрокам вести «живой» разговор с персонажами. Однако сегодня он говорит, что это была всего лишь «мысленная игра» и добавил:

«Я бы с удовольствием стукнул себя по голове за те слова. Такая система быстро становится неуправляемой. Я даже не представляю, как её можно было бы тестировать».

Коллега Боярски, руководитель Fallout: New Vegas Джош Сойер, подтвердил, что Obsidian Entertainment не использует ИИ в разработке игр. Представители студии также официально заявили:

«Мы не используем ИИ вообще».

Таким образом, Obsidian присоединилась к числу разработчиков, открыто выступающих против внедрения генеративного ИИ в креативные процессы. Похожие заявления ранее делали композитор Final Fantasy Нобуо Уэмацу и продюсер Silent Hill f Мотои Окамото, которые убеждены, что настоящие эмоции и смелые творческие решения машине недоступны.

Боярски подытожил, что, несмотря на технический прогресс, сценарное мастерство остаётся делом человека — и, по его мнению, так должно оставаться.