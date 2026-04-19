Соавтор Fallout призвал разработчиков не навязывать игрокам порядок прохождения

Один из создателей серии Fallout Тим Кейн поделился своим взглядом на дизайн уровней в нелинейных играх. По его словам, разработчикам не стоит рассчитывать, что игроки будут действовать по заранее задуманному сценарию.

Кейн подчеркнул, что в проектах с открытой структурой пользователи могут игнорировать «очевидные» точки взаимодействия — например, не разговаривать с ключевыми персонажами или обходить важные события. Поэтому, по его мнению, попытки искусственно направить игрока — через ограничения или принудительные диалоги — только вредят свободе геймплея.

Он отметил, что задача дизайнеров уровней — не диктовать порядок действий, а создавать удобное и интересное пространство для исследования. Игрок сам должен решать, как и в какой последовательности проходить контент.

Кейн также привёл пример: если у игрока есть возможность устранить охранника на расстоянии, он вполне может обойти задуманный сценарий и попасть в город другим способом. И это, по его мнению, нормально для хорошей RPG.

Подобный подход, считает разработчик, позволяет создавать более живые и вариативные игровые миры, где каждый пользователь получает собственный уникальный опыт прохождения.