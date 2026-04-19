Соавтор Fallout призвал разработчиков не навязывать игрокам порядок прохождения

Один из создателей серии Fallout Тим Кейн поделился своим взглядом на дизайн уровней в нелинейных играх. По его словам, разработчикам не стоит рассчитывать, что игроки будут действовать по заранее задуманному сценарию.
Кейн подчеркнул, что в проектах с открытой структурой пользователи могут игнорировать «очевидные» точки взаимодействия — например, не разговаривать с ключевыми персонажами или обходить важные события. Поэтому, по его мнению, попытки искусственно направить игрока — через ограничения или принудительные диалоги — только вредят свободе геймплея.
Он отметил, что задача дизайнеров уровней — не диктовать порядок действий, а создавать удобное и интересное пространство для исследования. Игрок сам должен решать, как и в какой последовательности проходить контент.
Кейн также привёл пример: если у игрока есть возможность устранить охранника на расстоянии, он вполне может обойти задуманный сценарий и попасть в город другим способом. И это, по его мнению, нормально для хорошей RPG.
Подобный подход, считает разработчик, позволяет создавать более живые и вариативные игровые миры, где каждый пользователь получает собственный уникальный опыт прохождения.
В таких играх, где игрок сам выбирает последовательность контента, обычно сюжет просто дно. Поэтому НЕТ, спасибо, не хочу я сам определять последовательность контента. Я хочу, чтоб всё это было определено разработчиком и классным дизайном, классной режиссурой и всем тем, что делает игры в итоге культовыми. Хорошая RPG - это не песочница без сюжета как Fallout. Хорошая RPG - это сильный напряжённый приключенческий сюжет, в котором порядок подачи контента игроку мастерски определена разработчиками. Впрочем, какому-то там соавтору Fallout этого не понять, ведь в ихних фолычах НЕТ никаких крутых сюжетов. Всё что они умеют - это дать игроку некоторую свободу в песочнице... ну потому что ничего другого не могут. Точка.
Не соавтор, а один из отцов-основателей серии. Которая состоит из двух частей - Fallout 1 и 2.
Т.е. он советует разрабам делать в несколько раз больше работы, делать контент, который многие игроки даже не будут использовать в игре.