Соавтор Fallout рассказал, что серия начиналась как "проект второго эшелона" внутри Interplay

Сегодня Fallout — одна из самых узнаваемых RPG-франшиз в индустрии, но на старте всё было совсем иначе. Соавтор серии Тим Кейн в интервью Game Informer признался, что внутри Interplay оригинальный Fallout воспринимался как побочный и далеко не приоритетный проект.

По словам Кейна, на момент разработки первой части руководство студии делало основную ставку на игры по лицензии Dungeons & Dragons, которые считались гарантированным источником дохода. Именно туда уходили лучшие ресурсы и ключевые команды.

«Это был A-tier — денежные команды. А мы сидели где-то в углу», — вспоминает Кейн.

Похожее отношение к Fallout отмечает и дизайнер Леонард Боярски. Однако он считает, что такое положение дел в итоге сыграло разработчикам на руку. Команда получила редкую свободу — минимум контроля и давления, но при этом стабильную зарплату и поддержку издателя.

«Это было похоже на разработку инди-игры, только без риска остаться без денег», — говорит Боярски.
«Interplay видела, что мы делаем что-то странное, но вместо вмешательства просто позволила нам работать».

Именно в такой «песочнице» без статуса флагманского проекта и родился Fallout — игра, которая позже превратилась в культовую серию и со временем стала многомиллиардной собственностью Bethesda.

Комментарии:  3
ДаДжи

незнал что дартаньян делал первый фолыч

Tom[Cat]

Дал толчок с базовым концептом и идеей, так то он там далеко не один работал над первой частью.

Tom[Cat]

Надоел уже ныть и вспоминать один единственный момент в жизни, буквально ЕДИНСТВЕННЫЙ успех в его жизни это дать начало первой части фалаута.

Это прям как c Ромеро, нарисовал пару уровней и подносил кофе Кармаку и теперь мнит себя ОТЦОМ вообще всех шутеров, по итогу просто растранжирил кучу денег инвесторов со своей Дайкатаной и успешно закрылся и забылся, тоже вот так воняет.