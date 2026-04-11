Соавтор Fallout Тим Кейн ожидает бурное развитие генеративного ИИ в играх и развлечениях

Один из создателей серии Fallout, ветеран игровой индустрии Тим Кейн, поделился своим взглядом на будущее генеративного искусственного интеллекта. По его мнению, технологии ИИ в ближайшие годы будут стремительно развиваться и начнут активно использоваться в разных сферах — от видеоигр до телевидения и даже медицины.

Кейн считает, что в будущем генеративный ИИ сможет менять и дополнять контент буквально на лету. Например, игрокам не придётся ждать новых дополнений к любимым проектам — система сможет самостоятельно создавать новые задания, сюжетные линии и даже механики по запросу пользователя.

По словам разработчика, подобный подход позволит персонализировать игры. Если игроку не нравится сюжет, определённые игровые механики или, например, система перемещения, он сможет изменить их прямо во время прохождения с помощью ИИ.

Кейн предполагает, что аналогичные возможности появятся и в телевизионных проектах. Зрители смогут менять персонажей, профессии героев или даже место действия сериала. В качестве примера он привёл ситкомы: при желании зритель сможет заменить профессию главного героя, а искусственный интеллект автоматически переработает шутки и сюжет под новую концепцию.

Отдельно разработчик упомянул возможность «возрождения» старых онлайн-игр. Если проект давно закрыт и серверы больше не работают, ИИ сможет создать локальную версию игры и заполнить её виртуальными игроками. Такие персонажи смогут имитировать поведение реальных людей на основе записей их игрового опыта.

Кейн также допускает, что генеративные технологии найдут применение и за пределами индустрии развлечений. Он предполагает появление персональных ИИ-помощников, которые смогут анализировать здоровье пользователя, предлагать диету, план тренировок или давать медицинские рекомендации.

При этом разработчик признаёт, что подобные технологии потребуют серьёзного регулирования. По его словам, по мере развития генеративного ИИ возникнет множество вопросов, связанных с авторскими правами, оплатой труда создателей контента и влиянием технологий на разные профессии.