Соавтор Fallout Тим Кейн перестал общаться на форумах из-за токсичности игроков

Один из создателей оригинальной Fallout, геймдизайнер Тим Кейн, рассказал, почему больше не участвует в обсуждениях на игровых форумах. По его словам, современное общение в таких сообществах стало слишком агрессивным и редко приводит к конструктивному диалогу.

В новом видео на своём YouTube-канале Кейн объяснил, что раньше активно общался с игроками. Ещё во времена Usenet — системы онлайн-обсуждений, существовавшей задолго до современного интернета — он регулярно писал о своих проектах, делился историями из настольных RPG и обсуждал разработку Fallout.

Однако примерно 15 лет назад ситуация начала меняться. По словам разработчика, обсуждения стали всё чаще строиться вокруг негатива и взаимных обвинений.

Кейн отметил, что раньше даже критика помогала вести диалог с игроками. Например, если у кого-то возникали проблемы с установкой игры, можно было обсудить проблему и найти решение. Сейчас же, по его словам, такие разговоры почти исчезли.

Разработчик считает, что многие пользователи в интернете теперь больше заинтересованы в том, чтобы критиковать и «ненавидеть» проекты, чем обсуждать их конструктивно. По его мнению, такая атмосфера не помогает разработчикам делать игры лучше.

«Раньше у меня были отличные разговоры с людьми на форумах. Теперь всё сводится к оскорблениям и обвинениям, и это ни к чему не приводит», — отметил Кейн.

В итоге геймдизайнер решил полностью отказаться от участия в подобных обсуждениях. Он признался, что ему жаль потерянных диалогов с сообществом, но возвращаться к форумам в нынешней атмосфере он не планирует.