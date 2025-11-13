ЧАТ ИГРЫ
Fallout 30.09.1997
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
9.2 1 686 оценок

Соавтор Fallout Тим Кейн раскритиковал шаблонных NPC и эскорт-квесты в современных RPG

TheSkoofLord TheSkoofLord

Тим Кейн, геймдиректор The Outer Worlds и один из создателей культовой серии Fallout, высказал своё мнение о проблемах современных ролевых игр. По его словам, главной проблемой являются шаблонно проработанные неигровые персонажи. «Когда сарказм или осуждение — всё, что есть у NPC — это раздражает.

Также раздражают ситуации, когда игрок сталкивается с таким персонажем, но не может ему возразить или отреагировать», — заявил ветеран игровой индустрии.

Разработчик добавил, что испытывает особенное удовольствие при убийстве таких персонажей, поскольку «тогда они больше не будут вас беспокоить».

Ещё одной проблемой Кейн назвал миссии по сопровождению NPC. Обычно впечатление от них портит плохо проработанный искусственный интеллект, приводящий к застреванию персонажей в объектах или вываливанию на игрока кучи бесполезной информации. «Я так часто вижу это в ролевых играх и не могу понять — неужели геймдизайнер, придумавший подобное, сам не раздражался при виде эскорт-квестов? Почему каждый второй считает это хорошей идеей», — отметил Тим Кейн.

В завершение он предложил альтернативу: подобные задания лучше заменить перемещением на транспорте, а вместо длительных диалогов с NPC добавлять аудиозаписи или текстовые заметки.

пекабир
а вместо длительных диалогов с NPC добавлять аудиозаписи или текстовые заметки.

дед, иди таблетки прими. нарратив через записки это КАЛ. если сценарист не может вписать раскрытие мира без записок - он бездарный олух.
все современные игоры превратились в симуляторы сбора текстового слоп-мусора, которое неинтересно читать. на фоне этого дерьма даже книги из свитков выглядят шедевром, т.к. это внезапно хоть какая-то внутриигровая литература, а не просто набор букв без задач

MunchkiN 616

можна сделать что та типа кодекс бегаешь по знакам вопроса собираешь и это еще для чегонибудь нужно но это будет работать не во всех играх.
по идее если сталкивешься со вселенной где широко прописана игровая мифология а ты ее не знаешь правельный подход наверно все же через диалоги раскрывать и формировать некоторое представление о мире. просто чтоб влезть в токости это было бы дорого. и большинво игроков просто бы скипали, думая что ели все диалоги прокликать так где то квест выпадет или нпс просто будет чекнуть.

Властелин Сосцов

да давно пора угробить тонны текста которые никто не читает, игра это продолжение кино, а значит все должно вскрываться через картинку и геймплей, а не вотэтовот прочитай записку и мб там есть, что то важное...

CAT987g

вообще игровой мир стоит на месте.

Илья Матецкий

А меня раздражают разработчики балаболы и что дальше?:D Трёхмерный первый фаллаут хотели, ну и что ж до сих пор не сделали ?:) То они хотели, это они хотели бы. НУ ТАК СДЕЛАЙТЕ, что языком молоть то. Что бы этому Тим Кейну не создать улученного НПС. Кто мешает, если он такой умный то. Что то я не заметил особых отличий в поведении НПС в The Outer Worlds (и других его претензий) от других игр.А от испытывания удовольствия от убийства нарисованных человечков это ему к психитару надо. Вообще таким организмам прежде чем что то заявлять, проверку проходить надо на вменяемость

Сережаа

А ты много чего сделал по сравнению с ним?

пекабир

в аутист ворлдс НПС это тупо статисты приклеенные к полу. у них нет никакой системы жизни, как у беседки. говорящие (уродливые) головы с посредственным липсинком👌. буквально уровень первых фоллачей, где вместо моделек оцифрованный пластилин покадровый

InkubatorKlef

ну нью вегас они уже сделали,правда повторить не удалось,и не получиться

Сережаа
По его словам, главной проблемой являются шаблонно проработанные неигровые персонажи. «Когда сарказм или осуждение — всё, что есть у NPC — это раздражает.
Разработчик добавил, что испытывает особенное удовольствие при убийстве таких персонажей, поскольку «тогда они больше не будут вас беспокоить».

Вспоминается моя первая встреча с Джахейрой в бг3... Ее смешные наезды и детские угрозы в сторону великого меня... И хоть пришлось убить не только ее, но и почти всех в той таверне, я не жалею. ^_^

AndralStormborn

Я тут корону нашел. Случайно, не ты потерял?

AndralStormborn

Так-то да, хотелось бы в играх больше возможностей возражать нпс, а то в лениво проработанных этого не дают. В хороших старых рпг ГГ без решения игрока вообще рот не раскрывал - в тех же МЕ или Ведьмаках первых, а потом там же в последующих играх серий стали все больше ролевуху урезать, ГГ все чащи открывали рот и говорили не то, что хотел бы выбрать игрок.

MunchkiN 616

там проста типа живой диалог и ответ формулизорован чтоб помещатся в интерфейс. без это было как в невентер найтс 2 где большой лапоть текста был у барда где он проялет свое остромие только он бы все это сказал. а ролевые выборы типа фоллаут 4 и масс эфектов с драгон дают предварительное направление туда куда пойдет диалог. примерно так же это в готиках 1-2 там было первое предложение гг говорил затем нпс гроврил затем гг мог вставить пару фраз после этого которых небыло в меню выбора и это было довольно живо. это особенности озученных реплик а не букв где в квадратных скобочках написано [тяжко вздыхает и ковыряется в носу].

InkubatorKlef MunchkiN 616
а ролевые выборы типа фоллаут 4

спасибо посмеялся

MunchkiN 616

еще он грил чета типа зачем большие сложные бессмысленые города в играх типа примерно можно придти в город сбростить лут и вернутся чистить данжи.
однако наверно те игры которые я бы хотел играть это города с тысячами нпс и бессмыленными никкчему особо не ведущими диалогами и гиганскими открытими мирами для получасовых пробежек с круиз контролем. возможности как в даггерфол. а не как какойнибудь отер волдс или абоба.

InkubatorKlef

второй дагерфолл не нужен

MunchkiN 616 InkubatorKlef

делалуют своенравные королевства но это скорее всего тот самый морровинд (трибунал) который мы потеряли. пек-пек.
мне концептуально не все решения даггерфола нравятся но смулятры миров сами по себе довольно заманчивая тема.

Celsiy MunchkiN 616

миссии сопровождения в морровинде это через каждые 10 секунд вопль -подождите,а у тебя сапоги ослепляющей скорости даже сняты.Без силт-страйдера никак.

Goodvini

Пиларсы и так безнадежно застряли в прошлом, а этот топит еще глубже делами и желаниями, записки- хаа… , это это сбособ сэкономить на разработке, а не давать игровой опыт, да минимум 90% их не читают))