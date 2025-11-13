Соавтор Fallout Тим Кейн раскритиковал шаблонных NPC и эскорт-квесты в современных RPG

Тим Кейн, геймдиректор The Outer Worlds и один из создателей культовой серии Fallout, высказал своё мнение о проблемах современных ролевых игр. По его словам, главной проблемой являются шаблонно проработанные неигровые персонажи. «Когда сарказм или осуждение — всё, что есть у NPC — это раздражает.

Также раздражают ситуации, когда игрок сталкивается с таким персонажем, но не может ему возразить или отреагировать», — заявил ветеран игровой индустрии.

Разработчик добавил, что испытывает особенное удовольствие при убийстве таких персонажей, поскольку «тогда они больше не будут вас беспокоить».

Ещё одной проблемой Кейн назвал миссии по сопровождению NPC. Обычно впечатление от них портит плохо проработанный искусственный интеллект, приводящий к застреванию персонажей в объектах или вываливанию на игрока кучи бесполезной информации. «Я так часто вижу это в ролевых играх и не могу понять — неужели геймдизайнер, придумавший подобное, сам не раздражался при виде эскорт-квестов? Почему каждый второй считает это хорошей идеей», — отметил Тим Кейн.

В завершение он предложил альтернативу: подобные задания лучше заменить перемещением на транспорте, а вместо длительных диалогов с NPC добавлять аудиозаписи или текстовые заметки.