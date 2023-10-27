Создатель Fallout хочет, чтобы постапокалиптическая ролевая серия покинула США: "Хотелось исследовать Китай и Россию"

Один из создателей Fallout рассказал о том, куда бы он хотел направить пост-апокалиптическую ролевую серию.



Тим Кейн, один из создателей серии видеоигр Fallout, принял участие в эпизоде подкаста TKs-Mantis, чтобы поговорить обо всем, что связано с Fallout. Несмотря на то, что он покинул серию незадолго до выхода Fallout 2, Кейн по-прежнему много думает о CRPG. На вопрос, куда бы он хотел направить гипотетическую Fallout 3, Кейн отвечает:

Ну, это было бы 3D, единственная причина, по которой мы этого не сделали, заключалась в том, что это было нежизнеспособно. Я бы отправился в разные части света.



Я рассказывал людям, что раньше мы говорили о том, что, поскольку Fallout America была очень похожа на джингоизм Америки, мы хотели исследовать Китай и Россию", - продолжает Кейн, а затем рассказывает о трудностях, связанных с реализацией этой концепции в то время, в конце 1990-х годов. Мы говорили: "Мы недостаточно знаем об этом", поэтому нам пришлось бы искать кого-то, нанимать, нам нужен кто-то, кто действительно знает русскую повседневную жизнь и мог бы рассказать нам, каким представляла себе будущее Россия 50-х годов, и каким представлял себе будущее Китай 50-х годов? Я хотел изучить это.

Затем Кейн рассказал ведущему подкаста, что у него уже есть идея новой игры Fallout, но он никому о ней не рассказывал.

Я уже разработал дизайн Fallout, но никто его не видел. Я даже не сказал Леонарду [Боярскому - дизайнеру Fallout] о дизайне, потому что если его когда-нибудь сделают, я буду знать, что это совпадение, я даже не представляю, как все будет происходить, поэтому он просто сидит у меня в голове.

Наконец, после того как зашла речь о готовящемся фанатском моде Fallout London, который является "DLC-модом" для Fallout 4, Кейн начал перечислять места, которые он хотел бы "разбомбить" и установить в них игру Fallout.

Подумайте обо всех прекрасных городах, которые вы могли бы разбомбить. Эйфелева башня расплавилась бы и наклонилась. Биг Бен. Прага прекрасна, я бы с удовольствием ее разбомбил. Есть несколько городов, в которых было бы очень здорово. Рио-де-Жанейро, давайте его разбомбим. Гавайи было бы круто разбомбить.

Затем Кейн заключает:

Дело в том, что я не хотел бы просто оставаться в Штатах.

В том же интервью Кейн раскрыл тайну о том, кто и почему сбросил первую ядерную бомбу в лоре Fallout.