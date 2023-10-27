Создатель Fallout хочет, чтобы постапокалиптическая ролевая серия покинула США: "Хотелось исследовать Китай и Россию"

Один из создателей Fallout рассказал о том, куда бы он хотел направить пост-апокалиптическую ролевую серию.
Тим Кейн, один из создателей серии видеоигр Fallout, принял участие в эпизоде подкаста TKs-Mantis, чтобы поговорить обо всем, что связано с Fallout. Несмотря на то, что он покинул серию незадолго до выхода Fallout 2, Кейн по-прежнему много думает о CRPG. На вопрос, куда бы он хотел направить гипотетическую Fallout 3, Кейн отвечает:
Ну, это было бы 3D, единственная причина, по которой мы этого не сделали, заключалась в том, что это было нежизнеспособно. Я бы отправился в разные части света.
Я рассказывал людям, что раньше мы говорили о том, что, поскольку Fallout America была очень похожа на джингоизм Америки, мы хотели исследовать Китай и Россию", - продолжает Кейн, а затем рассказывает о трудностях, связанных с реализацией этой концепции в то время, в конце 1990-х годов. Мы говорили: "Мы недостаточно знаем об этом", поэтому нам пришлось бы искать кого-то, нанимать, нам нужен кто-то, кто действительно знает русскую повседневную жизнь и мог бы рассказать нам, каким представляла себе будущее Россия 50-х годов, и каким представлял себе будущее Китай 50-х годов? Я хотел изучить это.
Затем Кейн рассказал ведущему подкаста, что у него уже есть идея новой игры Fallout, но он никому о ней не рассказывал.
Я уже разработал дизайн Fallout, но никто его не видел. Я даже не сказал Леонарду [Боярскому - дизайнеру Fallout] о дизайне, потому что если его когда-нибудь сделают, я буду знать, что это совпадение, я даже не представляю, как все будет происходить, поэтому он просто сидит у меня в голове.
Наконец, после того как зашла речь о готовящемся фанатском моде Fallout London, который является "DLC-модом" для Fallout 4, Кейн начал перечислять места, которые он хотел бы "разбомбить" и установить в них игру Fallout.
Подумайте обо всех прекрасных городах, которые вы могли бы разбомбить. Эйфелева башня расплавилась бы и наклонилась. Биг Бен. Прага прекрасна, я бы с удовольствием ее разбомбил. Есть несколько городов, в которых было бы очень здорово. Рио-де-Жанейро, давайте его разбомбим. Гавайи было бы круто разбомбить.
Затем Кейн заключает:
Дело в том, что я не хотел бы просто оставаться в Штатах.
В том же интервью Кейн раскрыл тайну о том, кто и почему сбросил первую ядерную бомбу в лоре Fallout.
Я б сыграл. Однако, надо бы внятно обосновать, почему СССР лежит в руинах. И придумать в качестве основного врага что-то пооригинальней очередных коммунистов, нацистов и прочего психиатрического бреда. То есть не хотелось бы повторения метро.
Клюква уже задрала и хотелось бы более серьезного и внятного. Но таких студий нет, мне кажется, кто потянет.
Фоллаут сам по себе та ещё клюква как на Америку, так и на СССР с Китаем
в самом фолыче внятно обосновано ?
и чем это же обоснование не подходит в игре по ссср ?
мол где нибудь в 60е ссср не отменили бомбу А620ЭН. и решили испытать её не на новой земле как это планировалось а на вашингтоне. и в количестве нескольких штук. в результате чего весь американский материк сдула с лица земли. но те в свою очередь, за миг до кончины дали залп из всех орудий по ссср. чего было мало для уничтожение страны (в виду сильного отставания в производстве и разработке атомного оружия) но более чем достаточно для глобального радиационного заражения.
прямо с ходу обоснование готово. и вполне исторично даже.
"Мы хотели исследовать Китай и Россию"
Тайгу чтоли? От Урала до Алдана Х))
Я бы поглядел. Причём не столько на Россию (в конце-концов есть Атом РПГ), сколько на Китай.
А что кроме сеттинга изменится?
Постапок в Китае это интересно, на такое я бы глянул
Чё интересного?
В чем отличие будет ?
Ладно Китай он являлся основным противником США, но вот Росси то не было, а был СССР, он по лору не распался, и вроде был нейтрален как к Китаю так и к США, тоесть его особо не должны были задеть бомбы
Интересная игра получилось, особенно про Китай так, как Китай воевал против всех стран Северной Америке в данной вселенной.
Честно, мне бы больше хотелось больше про Fallout в Китае, ибо про Россию 50-х мы уже знаем (и даже оценить можем в Атомике), а Fallout в Китае - вот это правда интересный сеттинг
Че надо, начальник?
Почему читая о постапоке в Китае у меня в голове появляется только картинка с самураем среди рисовых полей?
В Fallout Sonora был мексиканский колорит, получилось отлично.
хотеть не вредно, а ты возьми и cделай... а мы сыграем
Расскажите ему про Atom RPG
Классно, конечно, представить постапок в других странах, но реально никто его идеи не купит - нужно думать о баблах. А то, что глядя на руины одного города он увидел других... Ну ваще не думаю, что из этого получится что-то стоящее. Пусть лучше Call of Pripyat дорабатывают, вот где потенциал! А Кейн пусть дальше рассказывает, как бы он всё сделал, если б его слушали. ;)
на самом деле, надо не сидеть и мечтать о прекрасном, а потратить бабки на юристов, узнать как реально протолкнуть идею через супер-мега-убер-альтернативное-абсолютли и т.п. ответвление от основной линейки фолыча через текущих правообладателей это, и после либо сидеть и дальше мечтать, либо пойти на кикстартер или аналоги и собрать бабки и сделать
Атом РПГ пусть поиграет.
А в России и так пост-апокалипсис, стоит только отъехать от города покрупней))
С мутантами и дикими отморозками. Уже вон даже ядрёну бомбу над Сибирью бахнуть хотят, чтоб совсем стало хорошо)))
А товарищ видел ту же Atom RPG, интересно, или нет?
По сэттинигу Fallaout разве Россиия как раз не избежала атомной бомбардировки? Разве не только США, Европу и Китай ухондокали?
СССР тоже ядерные бомбы запустила
Там вроде вообще только Китай и США друг дружке зимовку рака показали. Остальные были в сторонке
Я уже представил как Китай отправляет спецназ с химерами закладывать, свои атомные бомбы на ключевые позиции, они прежде чем заявлять про желание сделать, что то еще ,хоть бы немного китай (своего ключевого врага) прописали, просто учитывая контры ссср с китаем, там просто нет предпосылок для создания своего подводного флота, своей авиации, своего ракетного вооружения, то есть у китая нет средств доставки ЯО по сути ))) А откуда там наземная сетлс технология и такой фокус на силах спец назначения, это вообще шутка походу. Не говоря о роботизации при капитализме особенно в армии и это не осветление авиации, а пехоты))) Видимо в том мире додуматься до ПРО и ПВО это непосильная задача. Не говоря там уже про РЭБ и так далее...
Хорошая попытка, ЦРУ! Но не пошли бы вы NAXUY? 8======3 - - - - -
Но если всё будет в России, то какой же это фолач тогда? Это уже тогда Метро
про китай не знаю потом что они там только вкалывать начли на коммунизм
ссср в 50-е занимался восстановлением экономики про веселые лампы и толстые выключатели скорее это в 60х. да и в фоллаут па моему там про него ничего не упоминается толком. ваще там много стран если так ко подумать которые не бы ли бы заняты бомбометанием и через 10-50 лет уже веде бы были какие нибудь бразильские гуманитарные войса и страны 3-го мира получили бы возможность поднять экономику даже если в мире фоллаута кончились ресурсы в основном кроме термоядерного синтеза, который требует ресурсов и крепкой науки. только если в мире было заделано реально много бомбачек. фактически все что что может бумкать пошло на бомбочки и они были использованы для превентивного удара чтоб никакие соседи не пришли ставить флаги на оскорбленных радиацией землях.
кайф. Хоть где-то нет санкций
А чё Россию придумывать? Езжайте осенью куда-нибудь в глубинку, в дождь и слякоть на окрайну города, вот и пост-апокалипсис.
Окрайну? Или окраину?
Езжайте на ихнюю окрайну с евоными войнами ложить болиелимение вообщем.
Фаллаут на территории Китая ? в тоталитарном государстве это выгладило комично а в России другое дело это было патриотично и героично
скорее всего в китае уже не было конкретно привычного государства а так же как в сша были какие то разрезанные города с родимыми пятнами прошлого строя. но это пришлось бы играть в основном за азиатов и наслаждаться всякими кулачными боями.
в альтернативной россии ламповых технологий альтернативного будущего даже как то фантазии нет. во вторых непонятно что с климатом в мире. вроде как он потеплее стал.