Создатель Fallout: Interplay приказала мне уничтожить исходный код, который потом сама же и потеряла

Тим Кейн, один из ключевых создателей оригинальной Fallout, поделился удручающими подробностями о судьбе исходного кода и ранних наработок культовой RPG. В недавнем видео на своем YouTube канале он рассказал, что после ухода из Interplay получил прямое указание уничтожить все свои архивы, связанные с игрой.
По словам Кейна, руководство заверило его, что компания сама станет "хранителем архива" и сохранит все необходимое. Разработчик подчинился и уничтожил все свои цифровые копии, включая ранние дизайн-документы, различные версии кода, прототипы и даже наработки для GURPS-версии игры.
Каково же было его удивление, когда спустя несколько лет представители Interplay связались с ним и сообщили, что... потеряли все материалы, которые обязались хранить. Кейн признался, что сначала даже подумал, будто это ловушка, чтобы обвинить его в хранении копий и подать в суд. Однако выяснилось, что исходники и ассеты действительно были безвозвратно утеряны самой компанией.
Разработчик выразил глубокое сожаление по поводу этой утраты, отметив, что подобные случаи халатного отношения к архивам, к сожалению, не редкость в индустрии. Он подчеркнул важность инициатив по сохранению игрового наследия, так как множество материалов по играм 70-х, 80-х, 90-х и даже более поздних периодов уже потеряны навсегда.
Типичные дегенераты бизнеса.
Не верю ни единому слову.
хотели ремастер запилить для гейм паса на уе5 но нет исходникав - нет ремастера пек-пек
зачем исходники чтобы просто сделать графическую надстройку ? дибало 2, гта дефективное и хало мастер шифтек норм же вышли
убосовт тоже не сделали ресматрер для всех героев 3 так как исходники потеряны вроде то как.
потому что сделать графическую надстройку это не енб прикрутить
есть какой то открытый движок, который может запускать фолауты. придется проделать такую же работу но для анрила и все 2д заменить на 3д чтоб были коменты фаллаут 2 летает 6000 фпс а на арил 15 фпс разницы не видно.