Создатель Fallout: Interplay приказала мне уничтожить исходный код, который потом сама же и потеряла

Тим Кейн, один из ключевых создателей оригинальной Fallout, поделился удручающими подробностями о судьбе исходного кода и ранних наработок культовой RPG. В недавнем видео на своем YouTube канале он рассказал, что после ухода из Interplay получил прямое указание уничтожить все свои архивы, связанные с игрой.

По словам Кейна, руководство заверило его, что компания сама станет "хранителем архива" и сохранит все необходимое. Разработчик подчинился и уничтожил все свои цифровые копии, включая ранние дизайн-документы, различные версии кода, прототипы и даже наработки для GURPS-версии игры.

Каково же было его удивление, когда спустя несколько лет представители Interplay связались с ним и сообщили, что... потеряли все материалы, которые обязались хранить. Кейн признался, что сначала даже подумал, будто это ловушка, чтобы обвинить его в хранении копий и подать в суд. Однако выяснилось, что исходники и ассеты действительно были безвозвратно утеряны самой компанией.

Разработчик выразил глубокое сожаление по поводу этой утраты, отметив, что подобные случаи халатного отношения к архивам, к сожалению, не редкость в индустрии. Он подчеркнул важность инициатив по сохранению игрового наследия, так как множество материалов по играм 70-х, 80-х, 90-х и даже более поздних периодов уже потеряны навсегда.