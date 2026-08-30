Создатель Fallout объяснил, что сделало оригинальную игру великой - этот аспект сегодня часто упускают

По мнению одного из создателей оригинальной Fallout Тима Кейна, успех культовой RPG был связан не только с мрачным юмором, постапокалиптическим миром и свободой выбора. Важную роль сыграл сам подход команды к разработке.

Кейн рассказал об «парадоксе Абилина» — ситуации, когда люди избегают критики чужих идей, чтобы не создавать конфликт. По его словам, подобное нередко происходит и при создании игр: разработчики соглашаются с неудачной задумкой, потому что никто не хочет её оспаривать.

Создатель Fallout считает, что обсуждение идей не должно восприниматься как спор. Во время работы над оригинальной игрой команда постоянно задавала друг другу неудобные вопросы: стоит ли оставлять такой дизайн существа, правильно ли выглядит персонаж, не слишком ли большой получилась карта и действительно ли конкретная механика нужна проекту.

«Fallout была отличной игрой, потому что мы постоянно подталкивали друг друга», — объяснил Кейн.

Разработчики не просто предлагали идеи, а обсуждали их, защищали свою позицию, проверяли задумки на практике и предлагали более удачные решения. Именно такой подход, по мнению Кейна, сегодня оказался несколько забыт в игровой индустрии.

Сейчас Кейн работает в Obsidian Entertainment, где готовится новая игра во вселенной Fallout. Подробностей о проекте пока немного, однако, по сообщениям, его может возглавлять Джош Сойер — руководитель разработки Fallout: New Vegas.