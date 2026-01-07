Создатель Fallout объяснил, что жалобы на "нереалистичность" игр чаще всего связаны с нарушением правил их миров

Создатель Fallout Тим Кейн считает, что большинство претензий игроков к «недостатку реализма» в играх на самом деле связано с несоблюдением логики и установленных правил вселенной. Об этом он рассказал в новом видео на своём YouTube-канале.

По словам Кейна, нередко игроки называют игру «нереалистичной», даже если она изначально строится на фантастике, магии или других далёких от реальности элементах. Проблема, по его мнению, не в отсутствии правдоподобия, а в том, что мир нарушает собственные законы.

Кейн подчеркивает, что реализм и целостность — разные вещи, реализм стремится приблизить механику и события к тому, как они устроены в реальности, а целостность — это соблюдение правил, которые разработчики сами же установили для своего мира.

В качестве примера он вспомнил работу над Arcanum, где команда заранее определила главный закон вселенной: «магия и технология не могут сосуществовать». Магия в игре «ломает» естественные законы, а технология, наоборот, на них опирается. Поэтому их столкновение логично ослабляет обе стороны. Благодаря этому миру удавалось оставаться целостным и понятным игрокам.

При этом Кейн отмечает, что несоответствие в словах NPC не считается ошибкой — персонажи могут лгать, ошибаться или искажать информацию, и это часть повествования. Настоящая проблема возникает тогда, когда несостыковки идут от разработчиков, и в этот момент игра начинает «терять» аудиторию.