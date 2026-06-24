Создатель Fallout признался, что не думал о продолжениях своих игр - и всё равно вошёл в историю RPG

Один из создателей культовой серии Fallout Тим Кейн рассказал, что в начале своей карьеры практически не строил долгосрочных планов и даже не задумывался о продолжениях игр, над которыми работал. По словам ветерана игровой индустрии, многие ключевые события в его профессиональной жизни произошли скорее благодаря удачному стечению обстоятельств, чем продуманной стратегии.

В новом видео Кейн признался, что всегда концентрировался на текущем проекте и редко смотрел дальше ближайших задач. Он отметил, что во время разработки первого Fallout не думал о возможном сиквеле, а аналогичная ситуация была и с Arcanum — ещё одной знаменитой RPG, в создании которой он принимал участие.

«Я буквально пробирался через карьеру на ощупь. Возможности просто появлялись, а я оказывался в подходящем месте в подходящее время», — рассказал разработчик.

Несмотря на такой подход, именно Кейн стал одной из ключевых фигур в истории жанра компьютерных ролевых игр. Любопытно, что после успеха Fallout он вовсе не стремился заниматься продолжением серии. Напротив, разработчик хотел переключиться на новые идеи, однако был привлечён к работе над Fallout 2 по решению руководства студии.

Кейн также признался, что в молодости почти не думал о перспективах на пять или десять лет вперёд. Сегодня он считает такой подход ошибочным и советует начинающим разработчикам более осознанно выстраивать карьеру, особенно в условиях современной игровой индустрии, где конкуренция значительно выше, чем в 1990-х годах.