Создатель Fallout рассказал, что пришлось отдельно прошерстить всю игру, чтобы можно было пройти ее, убив всех NPC

Самые интересные ролевые игры - это те, в которых учитываются различные стили игры, и создатель Fallout Тим Кейн с этим согласен. Разнообразие билдов игроков - это часть того, что делает оригинальную Fallout такой божественно приятной.

Но попытка предсказать поведение такого дикого класса, как девиантный геймер, является сложной задачей, говорит Кейн в недавнем видеоролике, посвященном этой теме.

Когда мы разрабатывали Fallout, был человек, который, проходя игру, просто расстреливал всех встречных NPC еще до того, как они могли заговорить. Я как бы знал, что есть люди, которые так поступают, но оказалось, что он сломал игру. Он сломал ее с Гизмо в Джанктауне. Он вошел в комнату и просто выстрелил Гизмо прямо в голову, прежде чем тот успел сказать хоть слово. Это буквально ломало основную сюжетную прогрессию. Тогда я заставил дизайнеров прочесать всю игру в поисках подобных вещей.

Заставив своих разработчиков тщательно перепроверить Fallout, Кейн мог быть уверен, что в конечном итоге "невозможно нарушить основную сюжетную линию с помощью насилия, диалога или стелса, потому что я хотел, чтобы каждый билд персонажа смог дойти до конца".

В том числе он создал своего персонажа, Картошки.

Я прошел первый полный цикл Fallout с низким уровнем интеллекта. Персонажа звали Картошка, и я закончил игру с Картошкой, доказав, что персонаж с одним уровнем интеллекта может закончить эту игру. Это было трудно, потому что он получил не так много очков навыков - очки навыков в Fallout зависели от вашего интеллекта.