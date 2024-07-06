Создатель Fallout рассказал, что в мире игры изначально должно было быть максимум 1000 Убежищ

Тим Кейн, первоначальный автор серии Fallout, рассказал интересный курьёз о том, как был задуман мир первой части, в видео, опубликованном на его YouTube-канале, пояснив, что в оригинальном проекте должно было быть максимум 1000 Убежищ. Причина этого ограничения являлись костюмы и их дизайн.

Учтите, что когда Кейн и его команда создавали первую Fallout, которая, как вы помните, представляла собой изометрическую ролевую игру, предназначенную для хардкорной аудитории, они не знали, насколько успешной она будет и станет ли она серией, поэтому писали сценарий как для одиночной игре, не думая о о будущем развитии событий. Короче говоря, у них не было уверенности в том, с чего начать, и поэтому они действовали, так сказать, спонтанно, адаптируя свои идеи к потребностям дизайна различных элементов.

Как бы то ни было, одним из вопросов, которые пришлось задать себе разработчикам, было: сколько Убежищ существует по всему миру? Это было важно знать для создания дизайна костюмов, т. е. для определения места, занимаемого номером Убежища. Они выбрали тысячу, число, включающее Убежища от 0 до 999, чтобы можно было ввести максимум три цифры.

Надо сказать, что этот выбор не входит в канон серии, в том смысле, что Каин рассказал его как предысторию, чтобы дать понять, что разработчики часто сталкиваются со многими проблемами во время разработки, давая ответы, из которых можно получить отличные результаты, как и в случае с дизайном костюмов Убежища.