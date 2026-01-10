Создатель Fallout Тим Кейн призвал геймеров меньше спорить и больше поддерживать любимые игры покупками

Один из создателей оригинальных Fallout Тим Кейн заявил, что сегодняшнее игровое сообщество переживает заметный раскол из-за бесконечных споров, из-за которых устают как игроки, так и сами разработчики. В новом видео Кейн рассказал, что многие дискуссии в сети превращаются не в обмен мнениями, а в спор «мимо друг друга», где люди попросту отказываются признавать, что у игроков могут быть разные приоритеты.

По словам Кейна, пользователи часто требуют от разработчиков функций, которые им самим даже не интересны, и при этом игнорируют чужие предпочтения. Он привёл пример с романтическими линиями и частотой кадров: никто не хочет «плохой» FPS, но для одних критична максимальная производительность, а другим важнее масштаб, атмосфера и визуальная составляющая — и это нормально.

Создатель Fallout отмечает, что токсичные споры приводят к тому, что часть аудитории уходит в другие хобби — настольные игры и карточные проекты, где давление мнений ощущается меньше. С индустрии уходят и специалисты: многие разработчики находят себя в смежных сферах, нередко с более высокой оплатой и меньшим стрессом.

Кейн видит выход в том, чтобы поддерживать проекты, которые действительно нравятся. Покупка игр — особенно независимых — остаётся самым действенным способом показать индустрии, что именно нужно игрокам. «Покупайте то, чего хотите видеть больше. Споры можно продолжать бесконечно, но продажи — это то, что влияет на будущее игр», — подытожил ветеран индустрии.