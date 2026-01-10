ЧАТ ИГРЫ
Fallout 30.09.1997
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
9.2 1 706 оценок

Создатель Fallout Тим Кейн призвал геймеров меньше спорить и больше поддерживать любимые игры покупками

Один из создателей оригинальных Fallout Тим Кейн заявил, что сегодняшнее игровое сообщество переживает заметный раскол из-за бесконечных споров, из-за которых устают как игроки, так и сами разработчики. В новом видео Кейн рассказал, что многие дискуссии в сети превращаются не в обмен мнениями, а в спор «мимо друг друга», где люди попросту отказываются признавать, что у игроков могут быть разные приоритеты.

По словам Кейна, пользователи часто требуют от разработчиков функций, которые им самим даже не интересны, и при этом игнорируют чужие предпочтения. Он привёл пример с романтическими линиями и частотой кадров: никто не хочет «плохой» FPS, но для одних критична максимальная производительность, а другим важнее масштаб, атмосфера и визуальная составляющая — и это нормально.

Создатель Fallout отмечает, что токсичные споры приводят к тому, что часть аудитории уходит в другие хобби — настольные игры и карточные проекты, где давление мнений ощущается меньше. С индустрии уходят и специалисты: многие разработчики находят себя в смежных сферах, нередко с более высокой оплатой и меньшим стрессом.

Кейн видит выход в том, чтобы поддерживать проекты, которые действительно нравятся. Покупка игр — особенно независимых — остаётся самым действенным способом показать индустрии, что именно нужно игрокам. «Покупайте то, чего хотите видеть больше. Споры можно продолжать бесконечно, но продажи — это то, что влияет на будущее игр», — подытожил ветеран индустрии.

Комментарии:
AndralStormborn

Да, не спорьте, жрите молча тот кал, что вам предлагают - это он хочет сказать?

19
Richard Batsbаk

А какая разница жрут ли молча или же пытаются спорить пока едят?)

5
nanouser1234

то что нравится. покупай, не нравится. не покупай, не благодари.

5
Serj77777 Richard Batsbаk

Огромная,за этими спорами смотрят другие и часто составляют выводы о покупке игры.)

3
Legend_of_the_Hero

Никто не с кем не спорит, потому что это бесполезно. Мне кажется, большинству издателей давно пофиг на мнение игроков. Взять тот же Dragon Age: Veliguard.Это и есть чисто наплевательское отношение не только на простых игроков, но и главное на фанатов всей серии. Игр выходит не мало, а потом издатели вынуждены свои компании продавать другим из-за того что подлизали меньшинству, наплевав на большинству. Я больше, чем уверен что EA выпуская Veliguard не учитывала мнение игроков пихая туда повестку, как например о некрасивых персонажах или просто трансах. А проблема с FPS, всегда была, есть и будет, тут уже зависит от прямых рук разрабов игр и разработчиков движков, таких как Unreal Engine.

12
JohnyKitamao

при этом веилгард продался лучше, чем первые две части за все годы)))))

может игроки зададутся вопросом, почему они не покупали игры, от чего франшизы и умерли?

8
Venom792531

Тут не дело не только в повестке. Жанр другой, графика конечно неплоха но только окружения, на резино - пластиковых персонажей смотреть страшно. Сюжет как и диалоги писали какие-то школьники, финальная битва единственное что мне понравилось в игре. Улучшение снаряжения через нахождение такого-же в каких-то сундуках, при этом их надо перерыть все или большинство, такого издевательства я не видел в других играх, вроде было где-то но там проще с этим. Конкретный гвоздь в гроб все серии.

3
Red Salamandra JohnyKitamao
5
Serj77777

Не спорьте ,заткнитесь и платите,я правильно понял этого "создателя"? Тим Кейн,возомнил себя гуру геймдева,к советам которого прислушиваются игроки и стал вещать в массы? Мне кажется "токсикам"наставления этого деда,как пердёж комара на другом конце леса.)

6
haradrim

а где эти любимые игры? Как только выйдут так и будем поддерживать!

5
Richard Batsbаk

Ну если у тебя нет любимых игр, то, видимо, видеоигры вообще не твое, лучше тебе найти другое увлечение. )

6
UpcomingHansel

БЛЯ

Тест! Прикиньте, БЛЯ писать можно, а ХО/ХОЛ (я вообще написал об игре Тихо/холмск - SH) нельзя а за слово РОДИНА теперь наверное вообще на костёр отправляют здесь да?)) ДОЛБ****ОЁБЫ!!!!

5
Wing42

Тиxоxолмск.

4
UpcomingHansel Wing42

ЗНАЧИТ ТАКИЕ НЕЦЕНЗУРНЫЕ СЛОВА МОГУТ ПИСАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЛИШЬ ВСЕ))))))

1
10522

Потому что единственное правильное название игры это:

2
Gridon

Теория голосования кошельком разбивается о ежегодные рекорды продаж сломанного конвейерного кала вроде FIFA и Call of Duty. Молчаливое потребление лишь легитимизирует выпуск сырых альфа-версий за 70 баксов где допиливание патчами переложили на плечи платных бета-тестеров. Без токсичной публичной порки и массовых рефандов корпорации окончательно перейдут на продажу пустых коробок с обещаниями и роадмапами вместо игр

5
Женёчик

Сказал - как смолвил

1
ZNGRU ZCRUT

Я купил DRIVER PL аж 3+ раза, но компания Ёбисофт игнорирует фанатов DRIVER.....

4
Ahnx

Бухтит что-то нелепый человек с бородой. Неужели это кому-то интересно, лол? )

4
Feliskotta

Ну для ньюфагов наверное так и есть.

CyberDark

Перевожу на русский: "Несите бабло, жрите кал и не вякайте геймеры!"

4
The Path to Yourself

Ты преувеличил., вот так правильно будет

"Несите бабло, жрите кал и не вякайте охлос"
Destroited
Тим Кейн призвал геймеров меньше спорить и больше поддерживать любимые игры покупками

Геймеры в свою очередь привали Тима Кейна закрыть хлебалушку и пилить игры дальше молча и не выпендриваясь.

3
