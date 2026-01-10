Создатель Fallout Тим Кейн призвал геймеров меньше спорить и больше поддерживать любимые игры покупками

Один из создателей оригинальных Fallout Тим Кейн заявил, что сегодняшнее игровое сообщество переживает заметный раскол из-за бесконечных споров, из-за которых устают как игроки, так и сами разработчики. В новом видео Кейн рассказал, что многие дискуссии в сети превращаются не в обмен мнениями, а в спор «мимо друг друга», где люди попросту отказываются признавать, что у игроков могут быть разные приоритеты.
По словам Кейна, пользователи часто требуют от разработчиков функций, которые им самим даже не интересны, и при этом игнорируют чужие предпочтения. Он привёл пример с романтическими линиями и частотой кадров: никто не хочет «плохой» FPS, но для одних критична максимальная производительность, а другим важнее масштаб, атмосфера и визуальная составляющая — и это нормально.
Создатель Fallout отмечает, что токсичные споры приводят к тому, что часть аудитории уходит в другие хобби — настольные игры и карточные проекты, где давление мнений ощущается меньше. С индустрии уходят и специалисты: многие разработчики находят себя в смежных сферах, нередко с более высокой оплатой и меньшим стрессом.
Кейн видит выход в том, чтобы поддерживать проекты, которые действительно нравятся. Покупка игр — особенно независимых — остаётся самым действенным способом показать индустрии, что именно нужно игрокам. «Покупайте то, чего хотите видеть больше. Споры можно продолжать бесконечно, но продажи — это то, что влияет на будущее игр», — подытожил ветеран индустрии.
Никто не с кем не спорит, потому что это бесполезно. Мне кажется, большинству издателей давно пофиг на мнение игроков. Взять тот же Dragon Age: Veliguard.Это и есть чисто наплевательское отношение не только на простых игроков, но и главное на фанатов всей серии. Игр выходит не мало, а потом издатели вынуждены свои компании продавать другим из-за того что подлизали меньшинству, наплевав на большинству. Я больше, чем уверен что EA выпуская Veliguard не учитывала мнение игроков пихая туда повестку, как например о некрасивых персонажах или просто трансах. А проблема с FPS, всегда была, есть и будет, тут уже зависит от прямых рук разрабов игр и разработчиков движков, таких как Unreal Engine.
Тут не дело не только в повестке. Жанр другой, графика конечно неплоха но только окружения, на резино - пластиковых персонажей смотреть страшно. Сюжет как и диалоги писали какие-то школьники, финальная битва единственное что мне понравилось в игре. Улучшение снаряжения через нахождение такого-же в каких-то сундуках, при этом их надо перерыть все или большинство, такого издевательства я не видел в других играх, вроде было где-то но там проще с этим. Конкретный гвоздь в гроб все серии.
Теория голосования кошельком разбивается о ежегодные рекорды продаж сломанного конвейерного кала вроде FIFA и Call of Duty. Молчаливое потребление лишь легитимизирует выпуск сырых альфа-версий за 70 баксов где допиливание патчами переложили на плечи платных бета-тестеров. Без токсичной публичной порки и массовых рефандов корпорации окончательно перейдут на продажу пустых коробок с обещаниями и роадмапами вместо игр
