Создатели оригинальной Fallout хотели, чтобы насилие было смешным, а не страшным

Разработчики оригинального Fallout изначально задумывали сцены смерти не как мрачную драму, а как чёрную комедию — почти мультяшную по своей подаче.

Арт-директор первых частей серии Леонард Боярский в недавнем интервью рассказал, что команда Interplay сознательно делала насилие гиперболизированным и абсурдным. По его словам, идея родилась ещё в конце 90-х во время обсуждений в узком кругу ключевых разработчиков, когда они искали способ сделать мир постапокалипсиса не только жестоким, но и ироничным.

«Мы хотели, чтобы это выглядело как взрослая версия мультфильмов Warner Bros — чрезмерно, странно и смешно. Это не должно было восприниматься серьёзно», — объяснил Боярския.

Именно поэтому в Fallout появились замедленные сцены гибели, отлетающие конечности и гротескные эффекты, которые одновременно шокируют и вызывают улыбку. Этот подход позже стал одной из визитных карточек серии и сохранился даже в современных частях, например, в системе V.A.T.S., где игрок буквально «режиссирует» разрушение врагов.

Хотя Fallout со временем эволюционировал в сторону более масштабного открытого мира, его фирменное сочетание жестокости и чёрного юмора осталось неизменным — таким, каким его задумали ещё в 1997 году.