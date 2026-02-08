Создатели первой части Fallout впервые увидели движок на закрытой встрече с пиццей

История создания первого Fallout до сих пор обрастает любопытными подробностями. Сооснователь серии и продюсер оригинальной игры Тим Кейн рассказал, что одна из ключевых технологий будущей RPG была представлена коллегам почти подпольно — на закрытой встрече с пиццей после окончания рабочего дня.

В начале 90-х Кейн трудился в Interplay вовсе не над постапокалиптическим эпосом. Его основной задачей были установщики для игр, которые тогда распространялись на стопках дискет. Параллельно, в свободное время, разработчик экспериментировал с различными технологиями и в итоге собрал рабочий изометрический движок на спрайтах.

Проблема заключалась в том, что официально отвлекать сотрудников от других проектов ему не разрешали. Тогда Кейн пошёл обходным путём: забронировал переговорную на шесть вечера — момент, когда все формально должны были расходиться по домам, — и разослал письмо. В нём он пообещал пиццу всем, кто захочет заглянуть и обсудить, какие игры можно сделать на базе новой технологии.

На встречу пришло всего около восьми человек. Позже Кейн вспоминал, что таким образом невольно собрал вокруг себя самых инициативных энтузиастов. Среди них оказался и будущий арт-директор Fallout Леонард Боярский.

По словам Боярского, Кейн тогда показывал разные наработки, включая даже варианты с трёхмерной графикой и вокселями. Однако команда быстро пришла к выводу, что на тот момент добиться нужной детализации в 3D практически невозможно. Гораздо логичнее было использовать уже готовый спрайтовый движок.

Именно эта импровизированная «секретная презентация» в итоге помогла определить техническое направление проекта, который позже превратился в культовый Fallout. Иногда для рождения классики действительно достаточно переговорной, пары энтузиастов и коробок с пепперони.