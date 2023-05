Тим Кейн рассказал, как легендарная серия Fallout получила свое название и перечислил другие варианты ©

Fallout - одна из лучших RPG-франшиз всех времен, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как разработчики остановились на ее названии? Если да, то вы будете рады узнать, что теперь у нас есть ответ: создатель серии Тим Кейн рассказал, как Interplay Entertainment выбрала название в 1996 году — за год до выхода Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game.

"Очень трудно придумать название для игры. Особенно для новой игры, с новой механикой, новым сеттингом и новыми персонажами... можно подумать, что есть целая команда творческих людей, которые работали над ней, и они могут просто сказать: "Бум! Я придумал название"... так не бывает", - сказал Кейн, рассказывая о трудностях, с которыми столкнулась Interplay при выборе названия в видеоролике на своем канале YouTube. "Трудно придумать пару слов, которые отражают суть вашей игры". Кейн также отметил, что разработчики хотели избежать названия с подтекстом, которое можно было бы сократить до неудачного акронима или включить в него слишком часто употребляемые термины.

Когда Кейн только начал разрабатывать Fallout, она называлась просто Test Bed - по названиям, которые он давал различным движкам, которые испытывал. Затем, когда Interplay получила лицензию на использование универсальной ролевой системы Generic Universal RolePlaying System (GURPS), ее название было изменено на GURPS. Только когда команда начала создавать сеттинг игры, проект получил свое первое серьезное название Vault 13, то есть подземный бункер, в котором вы начинаете игру. Но вскоре Кейн понял, что Vault 13 не подходит.

Я сказал: "Если мы когда-нибудь сделаем продолжение, мы не сможем назвать эту игру Vault 13, потому что каким будет продолжение? Vault 13... 2? Vault 14? Еще Vault 13? Это было плохое название", - сказал Кейн. "И тогда я сказал, что нам нужно придумать что-то получше".

Кейн объяснил, что разработчики устроили мозговой штурм, в ходе которого членам команды предлагалось предложить все, что придет в голову. "Я попросил людей прийти в конференц-зал и просто высказать идеи", - сказал Кейн. "И я скажу, что я сказал: "Ни одна идея не будет подвергнута критике", хотя сейчас я могу их критиковать", - добавил он.

Перечитывая свои записи "Как назвать игру", сделанные в 1996 году, Кейн перечислил все предложения с этой сессии с огромной ухмылкой на лице. Среди них были "The Vault", "Ground-Zero", "Survivors", "Warriors of the Apocalypse", "Radstorm" ("Думаю, это было мое", - сказал Кейн с гримасой), "Nuclear Winter", "Doomsday Winter", "After the Bomb" и многие, многие другие. Но среди этих названий было и Fallout. И хотя поначалу Кейну она не нравилась, в итоге он полюбил ее после того, как основатель Interplay Брайан Фарго (ныне генеральный директор inXile Entertainment, студии, создавшей Wasteland 3) дал ей свое одобрение.

"Время от времени у меня были встречи с Брайаном Фарго, и я предлагал ему, что, по моему мнению, является лучшим в этом списке... Не думаю, что я упомянул Fallout. Мой программистский мозг тогда говорил: "Fallout? Нет никакого Fallout, прошло уже 80 лет, ионизирующее излучение распалось", - сказал Кейн, высмеивая свое первоначальное мнение. "Брайан вернулся на следующий день и сказал: "Почему бы вам просто не назвать его Fallout? Отличное название, это слово, возможно, его даже не будут сокращать". ... А мне оно вроде как не понравилось, и я сказал: "Дай-ка я подумаю".

"Конечно, на следующее утро я проснулся и сказал: "Fallout - это действительно хорошее название". Я предложил его команде... бум. Всем понравилось. ... Fallout - это хорошее короткое название. Оно отражает суть игры", - продолжил он. "Вы говорите "Fallout", и вы сразу думаете: "Ну, это, наверное, постапокалиптическая игра. И, скорее всего, это не счастливая постапокалиптическая игра". Так что Fallout подходит идеально. И именно отсюда вся серия получила свое название".

Все игры Fallout, включая Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4, Fallout 76 и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, доступны на консолях и ПК. С подпиской Xbox Game Pass Ultimate вы получите доступ к большинству этих игр на обеих платформах (Fallout 1, 2 и Tactics доступны только для ПК).